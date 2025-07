Filtraron un supuesto video íntimo de Mauro Icardi que lo deja mal parado

Todo comenzó cuando Natasha Rey compartió en sus historias de Instagram que el futbolista le habría enviado contenido íntimo mientras estaba en pareja con la actriz la China Suárez. “En breve muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste”, advirtió con tono desafiante, anticipando lo que vendría. La amenaza no tardó en cumplirse: ese mismo miércoles, por la tarde, la modelo publicó un video donde supuestamente se identifica a Icardi por los tatuajes que lleva en su abdomen, lo cual provocó un revuelo inmediato en las plataformas digitales.

La respuesta de Icardi no se hizo esperar. Como ya lo había hecho con la influencer Cande Lecce en el pasado, el delantero negó rotundamente conocer a Natasha Rey. Sin embargo, esa desmentida pareció encender aún más la furia de la uruguaya. Desde su cuenta, que mantiene en modo privado, lanzó una serie de mensajes con tono irónico, provocador y por momentos explosivo. "Mini pene. Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él. En breve te contesto. Mi amor, todo trucho. Lo mismo hiciste con la China, la negabas", escribió, acompañando sus palabras con emojis y burlas.

La modelo redobló la apuesta publicando más stories: “Dénme un segundo que voy a subir todo en breve. Tengo que atender a mi hijo, viste, no me llamo (emoji de bandera de China). Primero la prioridad, después los mini pen..., ya vengo. Que disfrute un rato la cornuda”.

ICardi 2 Una modelo filtró imágenes de Mauro Icardi

Bajaron el video de Mauro Icardi

El video en cuestión, que fue brevemente publicado, debió ser eliminado minutos más tarde por la propia Natasha, luego de recibir advertencias de Instagram sobre una posible sanción a su cuenta. "Voy a tener que bajar el video porque me llevo como unas notificaciones y capaz que me bajan la cuenta", explicó en un mensaje grabado. No obstante, dejó la puerta abierta a nuevas revelaciones: “En cualquier momento va a ser un vivo en TikTok y podemos seguir chismeando por ahí, capaz que más libremente que esto. Pero si algo amo y me encanta es la justicia”.

La vedette también ofreció un descargo personal, donde se despegó de cualquier intención de dañar familias: “Yo también soy mamá y fui pareja mucho tiempo y a mí me rompieron la pareja. Y siempre me juré que jamás me metería con el marido de nadie. Yo nunca dos, siempre uno. Jamás le cag… la vida a un marido de nadie, a ninguna mujer”.