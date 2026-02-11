Con la China en Argentina, Mauro Icardi ¿a los besos con otra mujer?
En las redes sociales estallaron las teorías sobre un beso de una persona en el cumpleaños de su amigo Lucas Torreira, al que asistió solo. ¿Es Icardi?
¿Y ahora? Las dudas están abiertas y las explicaciones son reducidas en torno a un hecho confuso que pone en jaque la confianza de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, quiénes se muestran felices en las redes sociales fortaleciendo el vínculo cada día que pasa. Sin embargo una megafiesta habría puesto todo bajo la lupa.
El jugador que se despidió del Galatasaray viajó a Turquía para asistir al cumpleaños de su amigo y compañero Lucas Torreira en un evento donde predominó el ambiente festivo en un marco donde también había mujeres. Por cuestiones laborales, la actriz se quedó en la Argentina por lo que Mauro fue solo al evento aprobando su presencia como una demostración de confianza mutuo.
Lo peor que podía pasar era la aparición de un video confuso donde un hombre, de apariencia física y vestido similar a Icardi, aparezca besando a una mujer de espalda a la cámara. Luego de la viralización del video, las hipótesis nacieron en las redes sociales y los usuarios empezaron a sacar cuentas para intentar develar la identidad de la persona a la cual no se le vio el rostro.
Una de las hipótesis que le da la derecha a Icardi es la presencia de pocos tatuajes en el cuello de la persona que besó a la mujer. A diferencia de ello, el jugador tiene casi cubierta esa zona.
Sin embargo, otro de los detalles particulares es el corte de pelo: parecería que el jugador tendría el pelo largo en la parte de atrás mientras que el autor del beso tendría rapado esa zona.
