Cuántos millones gasta Wanda Nara por año en la educación de sus hijas

La mediática reveló la cifra millonaria en medio del conflicto legal que mantiene con Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas.

Wanda Nara mantiene su relación judicial con Mauro Icardi y lejos de la tranquilidad mediática entre ellos, el conflicto crece con el correr de los días. Ahora, la empresaria decidió revelar, sin vueltas, el monto que paga por año por la educación de sus dos hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista.

Fue en un diálogo con Marina Calabró para El diario de Mariana (América) que la empresaria confirmó que el pago de la educación de sus hijas no es una responsabilidad de ambos padres, sino de Mauro. “Él no paga el colegio. Y me dice que gasta en colegio, por año, 120 mil dólares” , dijo la periodista refiriéndose a los dichos de Wanda.

En cuanto a la cuota alimentaria, la mediática dijo que el futbolista y actual pareja de Eugenia “China” Suárez redujo a un 3% el pago establecido cuando se había solicitado el 5% de sus ingresos.

Según Wanda, Icardi no se hace cargo, por el momento, ni de la educación de sus hijas por lo que ella tiene que responsabilizarse de ello como también de otras cosas.

Eugenia “China” Suárez debutó este lunes en la pantalla de El Trece con su ficción “Hija del Fuego: la venganza de la bastarda” y previo a ello charló en un mano a mano con Moria Casán.

En la entrevista con la One, la actriz se sinceró sobre una posible infidelidad de Mauro Icardi y si sería capaz de perdonarlo. “Confío mucho en Mauro. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo”, dijo sobre el vinculo con el futbolista con quien aseguró “nos volvemos como un bloque”.

Moria quiso saber si está dispuesta a perdonar una infidelidad en caso de existir a lo que tajante, Suárez respondió con un “no” rotundo. “No. Esto está clarísimo y yo lo digo de entrada. Yo no volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación después”, dijo respondiendo la inquietud de Casán.

“Confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”, agregó la actriz que competirá este lunes en el prime time con Wanda Nara.

En otro fragmento de la entrevista, deschavó, sin dar nombres, a las mujeres casadas que conoce y le escriben a Mauro. Incluso, se refirió a quienes la tildan de “quita maridos” y su respuesta fue letal.

“No sabés la cantidad de mujeres casadas que le escriben a Mauro. Las veo a todas y las conozco a todas. Él me lo muestra y yo le muestro. Pero bueno, a mí no me interesa, nunca me metería en eso, no voy a exponer a ninguna, asi que que se queden tranquilas, pero veo todo”, remarcó.