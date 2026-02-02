Wanda Nara o La China Suárez: ¿quién se quedó con el prime time de la televisión?

La conductora se enfrentó a la actriz en el prime time y solo una se quedó con el rating de la televisión en el horario más caliente.

La competencia por el rating en la televisión argentina sumó un nuevo capítulo y esta vez lo protagonizaron dos de las personas más mediáticas del país: Wanda Nara y Eugenia “China” Suárez.

La empresaria se puso al frente este lunes 2 de febrero de MasterChef Celebrity con una nueva gala de eliminación. Mientras que la actriz y actual novia de Mauro Icardi debutó con su ficción “La hija del fuego” por la pantalla de El Trece.

Telefe decidió anticipar el horario de la gala del certamen de cocinas para competir directamente con el canal del sol y puntualmente con Eugenia Suárez. “El verdadero fuego está en MasterChef”, se escuchó decir a la mediática refiriéndose al reality que conduce por el canal de las pelotas.

Sobre qué trata la serie

Originalmente publicada por la plataforma Disney + y filmada principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, cuenta con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

"Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece", reza la reseña.