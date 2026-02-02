Seguirá la causa penal por estafa contra Jorge Salas: se cayó la mediación de la Cooperativa 127 Hectáreas

La oficina de mediación del Ministerio Público Fiscal dio por finalizado el trámite por no tener consenso entre las partes. Cómo seguirá el polémico caso.

Fracasó la mediación en el Ministerio Público Fiscal y siguen las causas penales contra Jorge Salas.

La oficina de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió finalizar el proceso de diálogo que había reabierto para intentar resolver el conflicto surgido en la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena, en la ciudad de Neuquén.

La decisión fue informada hoy por la mañana a las partes involucradas por la responsable del área, Cecilia Basterrechea. Se materializó con la firma de un acta que dio por concluido el proceso tras considerar que, pese a las gestiones realizadas, “no hubo avances que guarden proporción con la prioridad y urgencia que la complejidad del conflicto demanda”.

De la reunión participaron abogados de socios y socias de la cooperativa, representantes del Poder Ejecutivo (el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos); y autoridades de la institución.

Casas 127 hectareas (10) Los dúplex que aún no se terminan de la Cooperativa 127 Hectáreas. Maria Isabel sanchez

Asimismo, a través del acta se dejó constancia de que “dicha resolución será informada a los socios que así lo requieran”, y se instó a los referentes presentes a transmitir formalmente lo resuelto a las personas que representan.

Cooperativa 127 Hectáreas: segundo fracaso en la mediación

La de hoy constituye la segunda ocasión en que la oficina de Mediación y Conciliación cierra un proceso de diálogo por este caso. En octubre del año pasado se había adoptado la misma resolución, luego de que una de las partes decidiera no seguir participando. Sin embargo, días después el espacio fue reabierto con el acuerdo de todos los sectores y

Ante la decisión informada hoy, el caso será derivado al ámbito de la fiscalía de Delitos Económicos, donde existe una denuncia por el supuesto delito de estafa.

La intención del gobierno provincial era lograr un acuerdo integral que contemple tanto el resarcimiento económico a los damnificados como la regularización dominial del terreno y la finalización de las obras de servicios básicos, que habían sido comprometidas años atrás por la propia cooperativa.

Fuentes cercanas al proceso explicaron que, si bien la cifra de 4.000 millones de pesos es “una referencia de trabajo”, el monto final podría ajustarse en función del esquema de ejecución y del número total de beneficiarios incluidos en el acuerdo. Pero todo eso fracasó.

Qué dijeron los abogados de los perjudicados

En tanto, desde el Estudio Jurídico Mansilla & Asociados, -que defienden a los perjudicados de la Cooperativa 127 Hectáreas, informaron sobre "las novedades sobre la mediación penal realizada el día de hoy con los representantes del Gobierno Provincial y la Cooperativa".

"Lamentablemente, las contrapartes no han presentado una propuesta satisfactoria que repare de manera justa los daños sufridos por ustedes. Ante la falta de voluntad y de asunción de responsabilidades, la Justicia decidió dar por cerrada la instancia de mediación", indicaron.

En ese sentido, se informó que el paso es fundamental para quedar habilitados a avanzar con la acción penal para que se determine la responsabilidad de los involucrados. Y la demanda civil: "Seguiremos adelante con todas las acciones ya realizadas más las que podamos continuar".

"Seguimos firmes en la defensa de sus derechos. Los mantendremos informados sobre los próximos pasos procesales", concluyeron.