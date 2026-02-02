Accidente fatal: una familia de Neuquén chocó a un motociclista sobre la Ruta 22

Viajaban desde Zapala hacia Las Grutas cuando su auto impactó de frente contra una moto en cercanías de Darwin. El motociclista murió en el lugar.

En el Chevrolet Prisma viajaba una familia de Zapala con destino a Las Grutas.

Una familia neuquina que se dirigía desde Zapala hacia el balneario Las Grutas quedó involucrada este lunes por la mañana en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta 22 , en el Valle Medio de Río Negro. El choque frontal , que se produjo en cercanías de la localidad de Darwin, terminó con la muerte de un joven motociclista .

El hecho se registró alrededor de las 8:30, a la altura del kilómetro 1007 de la Ruta 22. Por causas que aún se investigan, un Chevrolet Prisma blanco en el que viajaban cinco personas oriundas de Zapala impactó de frente contra una moto de 110 centímetros cúbicos que circulaba en sentido contrario.

Según la información policial, el automóvil era conducido por un hombre de 66 años, policía retirado. Viajaba acompañado por su esposa, de 63 años, dos adultos de 67 años y una menor de 7 años. El grupo familiar había iniciado el viaje durante la madrugada con destino a la costa rionegrina.

Choque fatal moto Darwin La moto en la que se desplazaba el joven que falleció quedó destrozada a la vera de la Ruta 22. delaisladigital

De acuerdo a los primeros datos recolectados en el lugar, tras haber pasado la localidad de Darwin y al salir de una curva, el vehículo fue impactado de frente por la motocicleta que circulaba en sentido Choele Choel–Darwin.

Accidnte y ruta cortada: quién era la víctima fatal

La víctima fatal fue identificada como Mario Oscar Navarro, de 26 años, vecino de Darwin. El joven se desplazaba solo a bordo de una moto de 110 cc y murió en el acto como consecuencia de la violencia del choque.

El impacto provocó severos daños en ambos vehículos. En el automóvil en el que viajaba la familia neuquina, la rueda delantera izquierda se desprendió y quedó sobre la calzada, mientras que la motocicleta terminó completamente destruida a un costado de la banquina.

Tras el siniestro, personal de la Comisaría 8ª de Choele Choel fue el primero en intervenir y constató el choque frontal. La Ruta 22 permaneció completamente cortada al tránsito durante varias horas, generando importantes demoras y desvíos en uno de los principales corredores viales del norte patagónico.

choque fatal Darwin

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias accidentológicas de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar responsabilidades. También intervino el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, encargado del ordenamiento del tránsito y de la preservación de la escena.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud de los cinco ocupantes del vehículo oriundo de Zapala, aunque no se registraron víctimas fatales entre ellos. La mecánica del siniestro continúa bajo investigación judicial.

El hecho generó conmoción tanto en Neuquén, por la participación de una familia zapalina en el choque, como en Darwin, donde la muerte del joven motociclista impactó de lleno en la comunidad local. La Ruta 22 es muy peligrosa, sobre todo en ese tramo para los que viajan a Las Grutas.