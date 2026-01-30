Escándalo de un trío de policías en un hotel alojamiento: la sorpresa que se llevó una de las agentes

Los mismos compañeros de la fuerza terminaron interviniendo en un insólito hecho que concluyó a los golpes y gritos.

Un verdadero escándalo se registró en un hotel alojamiento y tuvo como protagonistas a tres agentes de la policía que se encontraban en una de las habitaciones. Hubo piñas y gritos.

Tres efectivos de la Policía quedaron bajo investigación por un violento episodio ocurrido en un alojamiento transitorio, tras la increíble revelación que descubrió uno de los policías que intervino.

Todo ocurrió en la localidad de Ayacucho, Perú, donde los policías protagonizar un violento episodio que incluyó forcejeos, corridas por los pasillos y la intervención de otros efectivos de la misma fuerza.

Según indicaron medios locales, todo sucedió luego de que dos mujeres y un hombre, pertenecientes a una misma dependencia policial, se reunieron a tomar bebidas alcohólicas una vez finalizada su jornada laboral. Con el correr de las horas, decidieron trasladarse a un alojamiento transitorio cercano para continuar el encuentro.

Uno de los empleados del establecimiento relató que en un inicio no se advirtieron comportamientos anormales, pero minutos después comenzaron a escucharse gritos, insultos y ruidos de objetos rompiéndose dentro de una de la habitación, lo que generó preocupación entre el personal.

POLICIA PERU

Ante esta violento situación y por temor a lo que podría estar sucediendo, los empleados del hotel dieron aviso a la Policía. Cuando arribaron los móviles, los uniformados se encontraron con que los protagonistas del altercado eran colegas, lo que generó gran sorpresa y obligó a activar los protocolos internos, señaló A24.

El llamado a la policía y una presencia inesperada que complicó todo

Durante el procedimiento, una de las mujeres intentó retirarse del lugar en medio de una breve persecución por los pasillos. En ese contexto se constató que la agente era la esposa de uno de los policías que había acudido al llamado. Finalmente fue demorada.

Finalmente, el efectivo procedió a demorarla por una contravención vinculada a la alteración del orden público. De acuerdo a las primeras versiones que trascendieron y que publica TN, habría sido esa mujer la que inició la pelea entre los tres policías, al reclamar que el efectivo le prestaba más atención a su compañera que a ella.

Escándalo: empleado público usó una ambulancia municipal para ir a un hotel alojamiento

Lo que parecía una escena insólita se transformó en un escándalo en Santiago del Estero. Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero fue separado de sus funciones tras ser descubierto utilizando una ambulancia oficial para trasladarse a un hotel alojamiento.

Las imágenes del vehículo en la entrada del establecimiento circularon rápidamente en las redes sociales y desataron una ola de críticas y comentarios irónicos por el uso indebido de un bien público.

Ambulancia. Telo La ambulancia que utilizó el empleado público de Santiago del Estero fue fotografiada en un hotel alojamiento y se volvió viral.

El episodio, que se volvió viral en los últimos días, tuvo lugar en la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Si bien no se conocieron los detalles sobre cómo se descubrió el hecho, se supo que el conductor, que pertenece al municipio santiagueño, usó el vehículo oficial para fines personales.

Tras la gran repercusión que causó el caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial en el que informó que se iniciaron las actuaciones pertinentes para determinar la situación del trabajador. “El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”, detallaron en el texto.