Un gesto de solidaridad: 100 kits escolares para los más necesitados

Gracias a la colaboración de la audiencia, la radio del Pato y la Red Solidaria lograron armar 100 kits escolares con útiles esenciales para estudiantes de barrios vulnerables de Zapala y Mariano Moreno.

En Zapala , una ciudad ubicada en el corazón de la provincia del Neuquén, una radio privada conocida como "la radio del Pato" se unió a la Red Solidaria para hacer más fácil el inicio de clases para los estudiantes de la región.

La emisora, que se encuentra en el dial 101.3 MHz, es conducida por Oscar Baigorria, un apasionado de la comunicación que ha hecho de esta radio un espacio de encuentro y solidaridad para la comunidad. Cada año, se unen a la Red Solidaria, una agrupación de mujeres que sin fines de lucro se dedican a recaudar útiles escolares para ser repartidos en distintos barrios de la ciudad de Zapala y en la vecina localidad de Mariano Moreno, en particular en el paraje La Solitaria.

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El “Pato” habló sobre la campaña

"Estamos muy contentos de haber podido colaborar con la Red Solidaria en esta iniciativa", dijo Oscar “Pato” Baigorria, director de la radio. "La respuesta de la audiencia ha sido increíble, y eso nos motiva a seguir trabajando para hacer de Zapala un lugar más solidario y justo para todos", añadió con orgullo y satisfacción.

El comunicador radial destacó la colaboración de los oyentes, quienes respondieron al llamado y donaron útiles escolares. Muchos dieron lo que tenían a mano, quizás poco para ellos, pero todo para quien no tiene nada. "Es un gesto que nace del corazón, sin esperar nada a cambio", relató.

Asimismo, Baigorria reflexionó que en un mundo donde a veces parece que la indiferencia es la norma, fue particularmente hermoso ver cómo la empatía y la solidaridad pudieron hacer la diferencia. “Un lápiz, un cuaderno, una regla, pueden ser objetos simples para algunos, pero para otros son la llave para abrir las puertas del conocimiento y del futuro”, afirmó el querido “Pato”.

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Un grupo de mujeres comprometidas

La Red Solidaria es un grupo de mujeres que sin fines de lucro se dedican a recaudar útiles escolares para ser repartidos en distintos barrios de Zapala y Mariano Moreno. La agrupación está integrada por Marisa Rojas, Zulema Antipan, Yesica Barriga y Verónica Millanao.

Por otra parte, la radio del Pato y la Red Solidaria agradecieron a todos los que colaboraron con la campaña, en particular a cada vecino de la ciudad y de manera especial a José Pardo y Yanina Culliqueo, quienes se sumaron a la iniciativa. "Su colaboración ha sido fundamental para hacer posible esta exitosa campaña y vamos siempre por más", explicó Baigorria.

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La entrega de los kits escolares se realizó la última semana en los barrios Unión, Bellavista, Barrio del Soldado, Barrio Madre Solteras y La Laguna La Solitaria. Gracias a esta campaña, más de 100 niños y adolescentes del centro neuquino pudieron recibir útiles escolares y un poco de amor y contención de los miles de oyentes que tiene la emisora radial. “Los kits incluyeron cuadernos, carpetas, hojas de carpetas, lápices negros y de colores, biromes, gomas de borrar, reglas y transportadores”, remarcó. Para finalizar el “Pato” agregó que “cada kit fue armado de acuerdo al nivel educativo de estudiante, contemplando: jardín, primer y segundo ciclo de la primaria y nivel secundario para responder de esta manera adecuada a las necesidades de cada etapa escolar”.