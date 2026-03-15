Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en Brasil cuando viajaban hacia Misiones

Las víctimas tenían 22, 22 y 17 años y eran oriundas de Campo Grande. El accidente ocurrió en una ruta del estado de Río Grande do Sul.

El accidente involucró a un Volkswagen Fox argentino y un Ford Focus brasileño.

Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal ocurrido en el sur de Brasil mientras viajaban hacia Misiones . El accidente se registró sobre la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, donde el automóvil en el que se trasladaban colisionó contra otro vehículo a la altura del kilómetro 238, en la zona de Casca. Las víctimas eran oriundas de Campo Grande.

El siniestro ocurrió cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban los jóvenes, con patente de Santo Antônio do Palma, impactó de frente contra un Ford Focus que se desplazaba en el carril opuesto. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher (22), Jennifer Celeste Prosin (22) y Mattive Lautaro Daniel (17) .

Según confirmaron familiares al medio Primera Edición, los tres jóvenes eran oriundos de Campo Grande, en la provincia de Misiones, y vivían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años.

Al momento del accidente, ocurrido cerca de las 20 del viernes, se dirigían hacia Misiones para visitar a sus familiares. Jonathan y Mattive eran hermanos, mientras que Jennifer era la pareja del conductor del vehículo, quien también viajaba en el Volkswagen Fox.

Choque Brasil (1) El choque frontal en Brasil dejó com saldo tres víctimas fatales: Jonathan Gabriel Hubscher, Jennifer Celeste Prosin y Mattive Lautaro Daniel.

Tras el impacto, los tres jóvenes murieron en el lugar, mientras que el conductor del otro auto sobrevivió y fue trasladado en estado grave al hospital de Casca. Su identidad no fue difundida oficialmente.

Qué se sabe del otro vehículo involucrado

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, el otro vehículo involucrado era un Ford Focus con patente de la ciudad de Casca. El automóvil era conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo.

El conductor también resultó herido y fue asistido por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Lúcia de Casca, según informaron medios locales.

La hipótesis sobre cómo ocurrió el choque Brasil

La investigación sobre las causas del accidente continúa abierta. Según fuentes policiales citadas por medios de Misiones, el conductor del Volkswagen Fox habría realizado una maniobra de adelantamiento, lo que habría provocado la colisión frontal con el vehículo que venía en sentido contrario.

Las autoridades brasileñas realizan peritajes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. Durante las tareas de rescate y peritaje, el tránsito en la ruta ERS-324 permaneció parcialmente restringido, bajo control de la policía.

Choque Brasil (2)

En el operativo participaron:

Bomberos Voluntarios de Casca

Ambulancias del SAMU

Efectivos de la Policía Vial Estatal

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Passo Fundo y posteriormente liberados para el velatorio. Según informaron medios locales, serán despedidos en la Capilla Municipal de Casca antes de su traslado definitivo.