¿Cuántos años pasaría presa? La dura condena que recibiría la abogada argentina detenida por racismo en Brasil

La joven se encuentra detenida con tobillera electrónica y ya confirmaron la fecha del juicio. La advertencia sobre la pena que podría recibir.

La abogada argentina Agostina Páez , atraviesa con temor y preocupación los días previos al inicio del juicio que se llevará a cabo en Brasil, donde se encuentra detenida acusada por racismo. En las últimas horas se conoció la grave pena que podría recibir.

La joven de 29 años se encuentra detenida en Río de Janeiro por injuria racial, y permanece bajo arresto domiciliario. La Justicia brasileña ya le puso fecha al inicio del juicio en su contra: será el martes 24 de marzo.

En este contexto, se conoció que podría enfrentar una dura condena de hasta 15 años de prisión. Esto, si prospera el planteo de la Fiscalía brasileña. Mientras tanto, permanece en Brasil con tobillera electrónica, sin posibilidad de regresar al país hasta que se resuelva su situación.

La advertencia sobre la posible pena fue realizada por Carla Junqueira, actual defensora de Páez, quien explicó que el Ministerio Público podría solicitar un concurso material de delitos, lo que implicaría la suma de varias penas por hechos considerados independientes.

"La estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años", detalló Junqueira.

El episodio que desató la denuncia y la detención de la joven abogada en Río de Janeiro

El polémico hecho tuvo lugar en enero de este año, cuando se viralizó un video que muestra a la abogada argentina realizando gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro.

Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad y celular de algún testigo, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y derivaron en una denuncia penal por injuria racial, figura contemplada en la legislación brasileña.

A partir de ese momento, las autoridades judiciales iniciaron una investigación que terminó con la imputación formal de Páez y la imposición de arresto domiciliario mientras avanza el proceso.

Desde entonces, la joven permanece en Brasil y su situación judicial se convirtió en un caso seguido de cerca tanto por la prensa brasileña como argentina.

Un audio de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil podría dar un giro en la causa

Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, difundió un audio en las últimas horas, lo que podría derivar en un giro en la causa.

Tras un largo período de hermetismo, la abogada santiagueña de 29 años ,investigada en Río de Janeiro por injuria racial luego de realizar gestos que imitaban a un mono frente al personal de un bar de Ipanema, optará por una nueva estrategia para intentar destrabar su retorno a la Argentina.

Es así que luego de varias semanas de silencio, la mujer aseguró que actuó “llevada por el enojo” y reconoció que su reacción fue equivocada, en medio de un intento por destrabar su situación judicial y regresar al país.

La nueva táctica de la defensa

“Voy a cambiar completamente la estrategia. Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito”, explicó Junqueira en una entrevista con este diario.

La nueva táctica busca humanizar a la acusada frente a una opinión pública brasileña que ha seguido el caso con indignación. “Ella está pagando un precio carísimo. No sale de la cama y está bajo terapia constante”, señaló la letrada, describiendo a Páez como una joven “fragilizada” que ha perdido sus trabajos y contratos como influencer tras el episodio. Según la defensa, aunque la medida cautelar le permite ciertas salidas, Páez no tiene “coraje” de salir a la calle debido a múltiples amenazas recibidas.

La Nación difundió un audio en el que Páez buscó ser conciliadora: “Esto ha sido y es un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida y espero que sirva de ejemplo para los argentinos”.