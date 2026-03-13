ATEN repudió el ítem "Neuquinidad" y denunció puntaje autoasignado por los consejeros

Para el gremio docente, la medida que cambia las pautas para establecer puntaje es una maniobra para beneficiar a los miembros del CPE. Los detalles.

El gremio docente Aten repudió la medida propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE), el denominado ítem "Neuquinidad", que establece nuevas pautas para el puntaje docente y le da prioridad a los educadores graduados dentro de la provincia . Para ellos, fue una maniobra de los consejeros escolares para otorgarse puntaje a ellos mismos en una muestra de abuso de su poder.

Aunque la resolución N° 220/26 fue promovida por el gobierno de la provincia como una estrategia para fortalecer a sus egresados y potenciar la elección de la carrera docente en la región , los docentes agrupados en ATEN se posicionaron en el rechazo absoluto a la normativa.

Según denunció la conducción sindical a través de un comunicado, la medida esconde privilegios desproporcionados para funcionarios políticos bajo la apariencia de un incentivo a la identidad local.

Para los referentes del gremio educativo, la incorporación de un ítem que reconoce a los graduados neuquinos es una medida "obscena" que ataca la ética profesional, y que se oculta detrás de una supuesta defensa de las instituciones locales. "Los representantes del Gobierno Provincial en el CPE se dieron puntaje, incluso retroactivo, en una acción absolutamente reprochable", señalaron.

Fany Mansilla paritarias ATEN- Gobierno nueva propuesta

De qué se trata el ítem de Neuquinidad

El núcleo de la propuesta oficial radica en la creación del ítem "Neuquinidad". Este sistema otorga un plus de puntaje a los docentes de nivel Primario, Secundario y Superior que hayan egresado de instituciones con sede física en Neuquén, tales como la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad de Flores (UFLO) y diversos institutos de gestión pública o privada.

El Ejecutivo argumenta que busca generar equidad y jerarquizar la formación académica de acuerdo con la carga horaria acreditada en el proceso local. Sin embargo, la reacción de ATEN fue un rechazo demoledor, al calificar la resolución como una política "obscena" que vulnera la ética profesional.

"Enmascaran este bochorno con el reconocimiento de un puntaje a la 'Neuquinidad', un reclamo quizás legítimo, aunque no queda claro si es justo y legal, de algunos compañeros iniciales o se encuentran cursando carreras de Nivel Superior en la provincia", reclamaron en un comunicado oficial.

La postura del gremio se fundamenta en que la valoración del título docente, que según el Estatuto del Docente otorga 9 puntos, ya presupone que el trabajador completó los niveles primario y secundario de forma obligatoria. ATEN sostiene que es redundante y técnicamente improcedente asignar puntaje adicional por trayectorias educativas que son requisitos excluyentes para cursar cualquier carrera de grado o nivel superior.

cpe item neuquinidad

Según la dirigencia, el ítem busca desviar la atención de otros artículos de la norma que benefician de manera directa a los redactores de la misma. Además, plantean dudas sobre la aplicación real de estos puntos en la carrera docente, porque consideraron que no hay claridad sobre si este beneficio se limitará al ingreso al sistema o si afectará también a los concursos de ascenso y titularizaciones.

La discusión sobre el puntaje ocurre en un marco de relativa estabilidad salarial, tras la firma del acuerdo que establece actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para todo el año 2026. Para enero de este año, los salarios de un maestro de primaria oscilan entre 1.2 y 2.3 millones de pesos, mientras que un director puede alcanzar los 5 millones, dependiendo de la antigüedad y la zona.

En este contexto, cualquier alteración en el sistema de puntajes impacta de forma directa en la competitividad de miles de trabajadores que buscan mejorar su situación laboral en un esquema salarial que ya es complejo y diverso.

Marcha ATEN 11-12-2025 (2) Sebastián Fariña Petersen

Un puntaje autoasignado

El punto de mayor conflicto reside en que la resolución habilita la asignación de puntaje para los propios representantes del Gobierno en el CPE. ATEN denunció que los funcionarios se "autoasignaron" puntos por el desempeño de sus cargos políticos, con el agravante de que esta valoración es retroactiva y carece de un límite máximo de acumulación.

De acuerdo con los cálculos del sindicato, un funcionario podría acumular al final de su gestión hasta 11.4 puntos, una cifra que equivale a 45 años de servicios efectivos frente a un aula, lo cual genera una brecha insalvable con el resto de la planta docente.

"Lo que que no es discutible, es que, por asumir una función política, se obtenga un beneficio que lo distancia significativamente de las generales de la Ley que alcanza a su ámbito de trabajo, poniéndolo en ventaja sobre sus iguales por todo el resto de la carrera docente", reclamaron desde ATEN.

Conferencia ATEN en CPE (8).jpg Claudio Espinoza

Para el gremio, la aceptación de una designación política debe responder a una vocación de servicio al proyecto oficial y no ser un mecanismo de ascenso personal permanente sobre quienes cumplen funciones en las escuelas día tras día.

La organización sindical también cuestionó el mecanismo de votación que permitió avanzar con esta iniciativa. "Esta aprobación, recurriendo al voto doble de uno de sus miembros cuyo cargo es Subsecretaria de Educación a/c de la Presidencia, deja a lo resuelto con poca legitimidad política y con una muy dudosa legalidad", se quejaron.

"Autoaprobarse puntaje, otorgarlo de modo retroactivo y sin tope de acumulación es demasiado", reclamaron. Para los docentes, el conflicto escala hacia una demanda de transparencia institucional. Mientras el Gobierno defiende la "Neuquinidad" como un acto de justicia para los egresados locales, el gremio concluye que se trata de una maniobra para validar privilegios.