¿Por qué el próximo lunes no habrá clases en Neuquén?

Este lunes 9 de marzo la mayoría de las escuelas públicas permanecerán cerradas. Las clases se retomarán con normalidad el martes.

Las agrupaciones gremiales, políticas y sociales convocaron a un paro de mujeres para el lunes 9 de marzo en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. ATEN se adhirió a la medida y ATE también por lo que la mayoría de docentes y auxiliares de servicio no estarán en sus puestos laborales.

La secretaria de prensa de ATEN, Marisabel Granda, aseguró que esta medida de fuerza todos los años tiene una "adhesión casi plena" por lo que confirmó que las escuelas permanecerán cerradas.

"El lunes hay paro en el marco del paro internacional feminista. Vamos a estar en la calle ese día, en contra de las políticas que se están llevando adelante de desfinanciamiento de los sectores que había con perspectiva de género", afirmó la gremialista.

Granda insistió en que ese día las docentes van a marchar por el centro de la ciudad y dijo que seguramente va a ser un día donde "las escuelas van a estar cerradas".

"Es una fecha donde siempre las escuelas están cerradas porque generalmente la adhesión es muy alta en el marco del paro internacional de mujeres. Después, sí cada escuela tendrá sus particularidades, pero las directivas de todas maneras también son trabajadoras y tienen el derecho a adherir al paro", explicó.

En ese sentido, dijo que las directoras no tienen la obligación de abrir las escuelas, sino que es una decisión individual y si algún docente quiere ir puede hacerlo.

Dia de la No violencia contra las mujeres (10).JPG Maria Isabel Sanchez

Falta de cargos docentes

Por otra parte, Granda comentó en declaraciones a LU5, que esta es la época de creación de cargos docentes, ya que es parte del circuito administrativo que hay dentro del Consejo Provincial de Educación (CPE).

"No es que naturalicemos que queden estudiantes sin docentes, sino que es parte de las gestiones administrativas que hay que llevar adelante. Puede pasar que se hayan creado la semana pasada en la sesión, que se crearon muchas horas, sobre todo en el nivel secundario y que se está cargando en base de datos para que la semana que viene", describió.

La dirigente explicó que el proceso desde que se crean las horas para las escuelas secundarias hasta que el docente las toma puede durar a menos una semana.

CPE - Consejo Provincial de Educacion (14).jpg

"No lo naturalizamos, pero incluso se han acortado los tiempos un poco en estos últimos años, pero la escuela tiene que tener las horas creadas cuando inicia las clases, eso es, digamos, el principio que no se discute", insistió.

Con respecto a las escuelas que están sin clases por problemas edilicios, la dirigente gremial, contó que en Cutral Co hay 7 escuelas en obra, de las cuales solo 2 están finalizadas. Dijo que se trata de obras muy requeridas por la comunidad.

Contó además que el relevamiento que realizó ATEN dijo que las empresas contratadas para tal fin van avanzando y que el 95% de las escuelas que están en obra van a estar terminadas. "Nosotros tenemos un número cerca a 30 escuelas que están en obras pronto a terminarse", indicó la secretaria de prensa del sindicato docente.