Violento intento de robo: tras un forcejeo, intentó apuñalarlo con un sacacorchos

Fue demorado en la Comisaría 52. Investigan si es el mismo ladrón que intentó robar en la cocina del municipio de Centenario.

Este jueves por la tarde se vivió un momento de tensión y violencia en la zona comercial de Centenario cuando un joven estuvo a punto de resultar apuñalado al sufrir un intento de robo . La secuencia generó la reacción de los vecinos que lograron advertir a las autoridades.

El hecho ocurrió en la calle Honduras unos minutos antes de las 18:30, cuando el sector estaba concurrido por transeúntes. Según el medio Centenario Digital, el hombre abordó a la víctima que se encontraba caminando e intentó arrebatarle el celular.

El episodio tuvo un giro dramático porque tras un forcejeo, el ladrón sacó un elemento cortopunzante similar a un sacacorchos e intentó apuñalarlo .

Atraparon al ladrón que protagonicó el intento de robo

La reacción de la víctima fue rápida y logró esquivar el ataque. Acto seguido, conocidos del joven advirtieron el conflicto y se acercaron para intentar acorralar al sujeto pero huyó y a unos metros ingresó a unos consultorios para intentar ocultarse.

Sin embargo, vecinos y el director del Consejo de Seguridad del Municipio, quienes se encontraban allí diero aviso a la Policía. De esta manera, personal de la División Móviles de Seguridad (DEMOSE) arribó de inmediato.

Al encontrar al hombre señalado como autor de los intentos de robo y el ataque, descubrieron entre sus ropas el elemento con el que quiso agredir a la víctima del robo. Luego, tras ser identificado fue demorado por tentativa de hurto en la Comisaría 52 y fue puesto a disposición de la justicia.

Según informó CD, este hombre es el mismo que meses atrás robó un celular de la cocina del municipio de Centenario y ocasionó disturbios en la zona de la segunda rotonda. Además, se supo que no se encontraría en situación de calle actualmente.

Violento intento de robo en la Autovía Norte cuando se dirigía a Centenario

Un vecino de la localidad de Centenario vivió momentos de extrema tensión este domingo por la noche, cuando regresaba de un viaje. El hombre fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto mientras circulaba por la Autovía Norte, obligándolo a realizar maniobras de alto riesgo para salvar su vida.

El hecho ocurrió cuando Jorge retornaba de visitar el Salto del Agrio. Tras separarse de un compañero de viaje en la rotonda de Pluspetrol, se dirigía hacia Centenario y, a la altura de la estación de servicio Shell, una moto tipo enduro, con dos ocupantes con cascos, se puso a su par. “Se me pegaron a la par, incluso tocaron los manillares. Me hicieron señas así para salir afuera, pero yo inmediatamente casi que los vi al lado y frené”, relató la víctima.

Al percatarse de que se trataba de un asalto, su reacción fue inmediata y guiada por el instinto de supervivencia. “En ese momento simplemente reaccioné y, bueno, instintivamente traté de escapar nada más”, explicó el motociclista, en diálogo con LU5.

Al notar que los asaltantes portaban algo en sus manos y daban la vuelta para perseguirlo, Jorge decidió cruzar el cantero central de la autovía y circular en sentido contrario.

“Me volví a cruzar en contramano y avancé unos 300 metros hasta la Autovía en contramano”, detalló sobre la maniobra que finalmente le permitió perder a los delincuentes, quienes, según relató, tenían dificultades para seguirlo por el terreno irregular y el peso de ir con un acompañante.