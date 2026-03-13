Una influencer resbaló con su bicicleta en un acantilado y casi filma su propia muerte

Su cámara y la que llevaba su perra registraron la secuencia en la que se desliza por una pendiente junto al mar y logra detenerse a pocos metros del vacío.

La influencer pedaleaba por el sendero angosto de un terreno inclinado cuando se detuvo ante su mascota y resbaló.

Una influencer estuvo a punto de caer al vacío y grabar su propia muerte mientras recorría con su bicicleta un acantilado junto al mar en España . La secuencia quedó registrada no solo por la cámara 360° que ella portaba, sino también por otra que había instalado en su perra, que la acompañaba en la travesía.

Cecilia Sopeña , también ciclista y creadora de contenido originaria de Cartagena, pedaleaba por el sendero angosto de un terreno inclinado cuando se detuvo ante su mascota , una podenca canaria, que venía de frente.

“Hola”, le dice sonriente, todavía encima de la bicicleta. Sin embargo, cuando quiso poner sus pies en la tierra, perdió la estabilidad y comenzó a deslizarse por las piedras pendiente abajo, en dirección al borde del acantilado.

Las imágenes que ella misma publicó y que se viralizaron en las redes hasta alcanzar 8 millones de visitas en TikTok y 6 millones en Instagram en menos de 24 horas, muestran cómo intentó sujetarse al terreno pedregoso para frenar el desplazamiento. “Estoy viva, estoy bien”, alcanza a decir cuando ya había detenido la caída.

Embed - Aqui he aprendido cuánto me quiere mi perrita

Cecilia Sopeña es conocida en internet por su actividad como creadora de contenido y por su presencia en la plataforma para adultos OnlyFans, donde publica material dirigido a sus seguidores.

El video de su perra que entregó otra visión del hecho

Durante la secuencia también aparece su perra, que llevaba una cámara colocada y registró otra perspectiva del episodio.

“Quieta, quieta, mi amor”, le dijo a su mascota desde el lugar donde había detenido su descenso, mientras la perra intentaba bajar a su encuentro. “Quédate tranquilita, mi amor”, insistió mientras se sentaba sosteniendo la bicicleta y besaba a la perra. “Ahora sí me dejas darte besos”, la cuestionó, con una sonrisa nerviosa en el rostro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/saunacr7/status/2032149277158334695&partner=&hide_thread=false Que tengamos POV del perro me tiene gritando en arameo https://t.co/xMmKp5jEnX pic.twitter.com/lSU2qE69Ss — sauna (@saunacr7) March 12, 2026

“Ya os digo yo que este no era mi plan”, ironizó hablándole ya a sus seguidores, y “un poquito temblando”, según reconoció.

“Primero tengo que dejar de temblar”, se dijo a sí misma, con el fin de obtener la fuerza necesaria para subir hasta el sendero, tirando de su bicicleta.

La explicación posterior de la influencer

Después de que el video se difundiera y generara debate en redes sociales, principalmente por no contar con las medidas de seguridad adecuadas, la influencer publicó un comunicado en el que se refirió al episodio.

“En el vídeo anterior aparezco rodando sin casco, y aunque el contexto era una ruta de senderismo con mi perrita en la que llevaba la bici como complemento para moverme más rápido por pista, soy consciente de que la imagen que transmití no fue la correcta”, reconoció.

También admitió que “el casco salva vidas” y, en ese contexto, remarcó: “Quiero decirlo claro: fue un error y lo siento”.

“Ayer viví una experiencia muy dura que me ha hecho pensar mucho. Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te coloca frente a la fragilidad de la vida de una manera muy real”, destacó.

En la misma publicación, Sopeña también se refirió a situaciones vinculadas a su exposición en internet. “Durante mucho tiempo he estado expuesta a una cantidad enorme de violencia digital: insultos, hostigamiento, deshumanización, reducción constante de mi persona a etiquetas o prejuicios”, explicó. Y agregó: “Eso desgasta más de lo que la gente imagina”.

El mensaje continuó con una referencia a las interacciones en plataformas digitales. “Las personas que estamos en redes también somos seres humanos. Con emociones. Con miedo. Con momentos de debilidad”, indicó.

La publicación concluyó con una reflexión personal sobre su actividad y su experiencia reciente. “Yo sigo aquí. Sigo viviendo, sigo creando contenido y sigo compartiendo lo que amo: la naturaleza, la bici, los animales y la aventura. Y hoy, más que nunca, valoro profundamente seguir viva”, afirmó.