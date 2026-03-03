Viajes a Dubai, Europa y el Caribe: quién es el joven que estafó a Aerolíneas Argentinas con el robo de millas

Tras una denuncia de la empresa, se conoció el "hackeo" que realizó un hombre que fue detenido en las últimas horas.

El joven que estafó a Aerolíneas Argentina durante alguno de sus viajes. Foto: Clarín.

Este martes, un joven argentino fue detenido tras ser acusado de una estafa millonaria contra Aerolíneas Argentinas . Según indicó la Justicia, habría realizado una manipulación informática para "hackear" la web de la empresa y viajó gratis por el mundo.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la empresa, que alertó sobre una supuesta alteración en el sistema informático del programa "Aerolíneas Plus" entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Según la hipótesis fiscal, la maniobra consistió en modificar parámetros técnicos para comprar millas a valores muy inferiores a los reales .

La documentación que se incorporó al expediente, indica que al joven señalado se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas , lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares . El monto que habría abonado, en contraste, sería de 205.680 pesos.

De esta forma, habría viajado de forma gratuita a destinos como Estados Unidos, Madrid, Roma y Cancún, lo que para los investigadores evidencia un uso intensivo y planificado del beneficio obtenido de manera irregular. Según se logró identificar, su nombre es Juan Ignacio Veltri. En principio hubo una confusión con un homónimo que es influencer de viajes y fitness, lo que se aclaró con el paso de las horas.

Avión. Pasajes.jpg

Adquirió de manera fraudulenta 16.595.000 millas por $205.680

Juan Ignacio Veltri tiene 30 años, es programador y trabajó en varias empresas multinacionales. Entre 2023 y 2025 emitió 65 tickets de vuelo para él y otras personas, y está acusado por el delito de Defraudación a la Administrador Pública.

En su página web se presenta como “Desarrollador Full Stack Senior”, con experiencia avanzada en distintos lenguajes de programación. A su oficina la denomina “La Cueva”.

A través de sus redes sociales, durante los últimos años ha compartido imágenes de sus sorprendentes viajes a Dubai, Roma, Madrid, Punta Cana, entre otros destinos internacionales.

la cueva estafador

Veltri fue detenido tras la denuncia por estafa a Aerolíneas Argentinas, y en la madrugada del martes fue sorprendido por una brigada del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina que irrumpió en su departamento en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

La denuncia presentada por la empresa aérea, está acusado de reiteradas estafas por un monto cercano a 500 mil dólares.

Según indicaron los investigadores, el joven adquirió – de manera ilegal - millones de millas para canjearlas por pasajes a varios destinos turísticos internacionales durante los últimos años.

“Era una vulnerabilidad del sistema de seguridad informática en la página de Aerolíneas Plus. Alteraban datos y parámetros y podían modificar el precio de los boletos o la cantidad de millas”, indicaron a Clarín.

veltri detenido

Veltri está denunciado por adquirir de manera fraudulenta 16.595.000 millas, por tan solo 205.680 pesos. Esto habría generado a la aerolínea un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Ahora se investiga a más de 50 personas vinculadas a movimientos similares.

Veltri se negó a declarar ante la Justicia y seguirá detenido por "defraudación a la Administración Pública" y "defraudación genérica mediante manipulación de sistema informático", entre otros delitos.

Fuentes policiales revelaron que en el allanamiento la Policía secuestró dos notebooks, dos celulares y dos discos rígidos externos, además de documentación, que será analizada por la Justicia.