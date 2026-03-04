En el marco de la protesta por los despidos, comenzó el desalojo y hay un policía herido.

Pasadas las 11.30 de la mañana de este miércoles, se comenzaron a registrar i ncidentes afuera de la Secretaría de Trabajo , donde se lleva a cabo una audiencia clave por el cierre de FATE, la empresa de neumáticos .

En el marco de la protesta por los despidos y ante la presencia policial, comenzaron las corridas, empujones y los agentes arrojaron gas pimienta.

La policía dio marcha al operativo antipiquete y desalojó a los manifestantes. Hay un policía herido.

La manifestación ocurrió mientras se realizaba una audiencia virtual convocada por el Gobierno que involucra a miembros del gremio, 15 días después de que se dictara la conciliación obligatoria y con el objetivo de que pueda extenderse.

Incidentes en la protesta de trabajadores de Fate corridas y gas pimienta

En la audiencia realizada días atrás no hubo acuerdo. Desde entonces, las conversaciones continuaron sin avances públicos.

"Nos impidieron llegar y nos empezaron a reprimir. Nosotros estamos en calles peatonales. Los trabajadores están peleando por sus puestos de trabajo. ¿Bajo qué protocolo se puede reprimir en calles peatonales?“, expresó la diputada de izquierda Myriam Bregman quien se acercó a las inmediaciones de la Avenida Alem.

En los últimos días, una delegación sindical de SUTNA se acercó a una actividad encabezada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y le entregó una nota formal en la que solicitó avanzar con herramientas que permitan la reapertura de la planta y la continuidad de los puestos de trabajo.

kicillof SUTNA fate

El acuerdo de la empresa de neumáticos que no se habría cumplido

La conciliación ocurre tras el anuncio de cierre definitivo de la empresa, de su planta en el partido bonaerense de San Fernando y el despido de 920 trabajadores. La medida de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto y suspender tanto las cesantías como las acciones directas del gremio.

Facundo Roa, delegado de FATE, indicó en diálogo con Radio Universidad 89.1 que la fábrica había firmado un convenio el año pasado, en el cual se comprometían a no despedir gente hasta fines de julio del 2026.

"Ese acuerdo se hizo ante la Secretaría de Trabajo, la patronal, el sindicato y ARCA. Además, se les concedió a los dueños el beneficio de no pagar las cargas sociales por seis meses hasta diciembre de 2025, pero igual nos despidieron y se quedaron con esos aportes", detalló Roa.

1771535672791-cierre-fate

En paralelo a la negociación administrativa, el sindicato anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar la figura de "ocupación temporánea". Se trata de un mecanismo que habilita al Estado nacional o provincial a asumir el control del directorio de una compañía en situaciones de emergencia, con el argumento de evitar daños sociales o estratégicos.

El crudo relato de los empleados de Fate por el cierre sorpresivo: llegaron a trabajar y no pudieron entrar

El pasado 18 de febrero se dio el anuncio de cierre de FATE. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, indicó que esta medida fue a raíz de una caída de las ventas y una planta que sólo funcionaba al 30%. "Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, revelaron fuentes cercanas.

"Hoy nos encontramos con la noticia a las 6 de la mañana de que la planta estaba cerrada, y que cesa la actividad productiva a nivel general. Queda afuera la gente de Fate y la tercerizada", indicó un empleado en diálogo con Radio Mitre.

"Hace 20 años trabajo acá. Estoy triste y angustiado. Todos lamentamos esta situación. Estamos esperando a ver qué información sale. Dónde vamos a trabajar es el tema de todos los compañeros. Somos cerca de mil trabajadores", dijo el empleado en su diálogo con Eduardo Feinmann.