EN VIVO | Nahuel Gallo habla por primera vez sobre sus 448 días secuestrado en Venezuela

El gendarme argentino fue liberado este domingo tras estar detenido por el chavismo en la cárcel El Rodeo 1. Seguí la conferencia en vivo.

El gendarme argentino Nahuel Gallo , que regresó al país tras pasar más de un año en una cárcel de Venezuela, habla por primera vez en conferencia de prensa.

Gendarmería confirmó que Gallo contará por primera vez lo que vivió durante los 448 días que estuvo encarcelado por el chavismo en la cárcel de El Rodeo 1.

Según precisaron, estará acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora nacional Patricia Bullrich y el jefe de Gendarmería.

Gallo fue recientemente liberado por el Gobierno venezolano, y regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Fue recibido por su esposa, María Alexandra, su hijo Víctor, de 3 años, su madre Griselda Heredia y funcionarios nacionales.

Desde ese momento, el gendarme permaneció en el complejo perteneciente a la Gendarmería, donde comenzaron a realizarle estudios médicos para corroborar su estado de salud.

“Necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente”, escribió la mujer en redes sociales. Mientras que desde el Gobierno subrayan que están siguiendo “los protocolos establecidos regularmente” y que, una vez concluidos los estudios, el gendarme podrá regresar a su antiguo domicilio o radicarse donde él decida.

La intención oficial es además, otorgarle un reconocimiento luego de que estuviera 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo. No se tratará de la Orden de Mayo, una distinción reservada a civiles, pero sí de una condecoración, según indicaron fuentes de Casa Rosada.

El polémico avión en que Nahuel Gallo llegó a la Argentina

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo secuestrado más de 400 días por el régimen venezolano fue liberado en las últimas horas, y ya llegó al país tras la gestión que realizó la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). Regresó en un vuelo privado, y ahora se desató una nueva polémica por los vínculos que tendría con un empresario acusado de narcotráfico.

Gallo regresó en un vuelo privado gestionado por Chiqui Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El avión en el que regresó al país pertenece a la empresa Baires Fly, asociada al titular de la AFA y que exhibe vínculos con Fred Machado a través de uno de los socios, identificado como Sergio Daniel Mastropietro, relacionado a la firma de aviación.

Por otra parte, se conoció que el presidente de la AFA recurre a esta empresa para traslados propios o viajes oficiales. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado de autoridades del organismo.

El avión privado, un Bombardier Learjet 60, salió desde territorio venezolano y debió realizar dos escalas técnicas para reponer combustible, deteniéndose en Ecuador y en Chile antes de llegar al país.

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

El anuncio de la AFA se produjo casi simultáneamente a la publicación que hizo la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, en la que informaba que el gendarme había sido liberado y que ya se encontraba de regreso a la Argentina.