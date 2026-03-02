El polémico avión en que Nahuel Gallo llegó a la Argentina: la conexión con la AFA y Fred Machado

El gendarme detenido en Venezuela logró regresar al país tras la intervención de la AFA. Qué relación tiene con el empresario rionegrino, acusado de narcotráfico.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo secuestrado más de 400 días por el régimen venezolano fue liberado en las últimas horas, y ya llegó al país tras la gestión que realizó la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). Regresó en un vuelo privado, y ahora se desató una nueva polémica por los vínculos que tendría con un empresario acusado de narcotráfico.

El primero en hablar tras confirmarse la liberación fue el presidente Javier Milei, tras dar su discurso en la Asamblea Legislativa. " Lo importante es que vuelva. Era una tragedia que nuestro gendarme Nahuel Gallo estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, ya sea gracias a la gestión de EE.UU. e Italia o gracias al vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.

Gallo estuvo 448 días detenido en Venezuela y regresó en un vuelo privado gestionado por Chiqui Tapia , en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino, y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El avión en el que regresó al país pertenece a la empresa Baires Fly, asociada al titular de la AFA y que exhibe vínculos con Fred Machado a través de uno de los socios, identificado como Sergio Daniel Mastropietro, relacionado a la firma de aviación.

avion gendarme nahuel gallo

Por otra parte, se conoció que el presidente de la AFA recurre a esta empresa para traslados propios o viajes oficiales. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado de autoridades del organismo.

El avión privado, un Bombardier Learjet 60, salió desde territorio venezolano y debió realizar dos escalas técnicas para reponer combustible, deteniéndose en Ecuador y en Chile antes de llegar al país.

El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

El anuncio de la AFA se produjo casi simultáneamente a la publicación que hizo la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, en la que informaba que el gendarme había sido liberado y que ya se encontraba de regreso a la Argentina.

Nahuel gallo

Minutos después, el titular de Cancillería, Pablo Quirno, se refirió a la liberación en las redes sociales: "Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela".

"No lo iban a entregar al gobierno argentino"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, criticó la operación del chavismo. “Si hace más de un mes o la cantidad de tiempo que sea se dieron este tipo de negociaciones, lo desconocemos. El canciller Quirno y yo tuvimos una llamada estas dos últimas noches de parte de María Alexandra (la esposa de Gallo) sobre la situación en Caracas, llamadas que hemos recibido muchas veces, donde parecía que lo iban a liberar y nunca ocurría. Con mucha expectativa durante la noche del sabado y parte de la mañana del domingo nos enteramos de un vuelo, pero hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos no lo creíamos”, indicó.

Asimismo, aclaró que el presidente Javier Milei estuvo al tanto de la situación en la previa de la apertura de la sesiones ordinarias y añadió: “La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel al gobierno argentino, ni a Estados Unidos, ni a Italia, ni a Brasil, ni se iba a llevar adelante ninguna de las instancias que hemos propuesto. Hoy agradecemos que está a salvo, más delgado, pero bien y que está en el edificio Centinela con sus camaradas”.

El Gobierno insistió en que Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.