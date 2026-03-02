Cuánto aumentaron las jubilaciones de ANSES en marzo 2026: el monto total con bono incluido

Por la suba de la inflación, Anses dará en el tercer mes de 2026 uno de los incrementos más altos del último año. Cómo quedan las jubilaciones .

Las casi ocho millones de jubilaciones y pensiones que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán un aumento de 2,88% en marzo de 2026 . Este incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual de los haberes que toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, buscando no perder poder adquisitivo.

El organismo previsional otorga subas de acuerdo al dato de inflación de dos meses atrás, en este caso el de enero de 2026, que arrojó un índice de 2,9% . Pero para este tipo de actualizaciones se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto, que en el tercer mes del año será de 2,88%.

Así, los jubilados y pensionados tendrán el mayor incremento en casi un año , ya que el IPC de enero pasado fue el más alto desde marzo de 2025. La cifra también se tomará para actualizar otros programas sociales de la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).

Dentro de dos meses comenzarán a pagar las jubilaciones. }Las jubilaciones y pensiones de la ANSES subirán 2,88% en marzo 2026.

Cómo quedan las jubilaciones en marzo 2026 con el nuevo aumento

La jubilación mínima en el tercer mes del año se ubicará en $369.600 con el nuevo incremento. A esto se le debe sumar el bono que, de no mediar anuncios, seguirá siendo de $70.000, valor en el que se encuentra congelado desde hace ya dos años. Con la suma fija, el haber más bajo trepará a $439.600.

Este refuerzo económico está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

De acuerdo a la suma del haber que perciban, algunos beneficiarios cobrarán la totalidad del bono, otros recibirán un proporcional y para una franja determinada no se incluirá ninguna suma fija. Los jubilados y pensionados que no perciban la mínima pero no superen los $439.600, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.487.063.

El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $295.680 sin bono y $365.680, con bono, la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad o Vejez, que llegará a $258.720 sin bono y $328.720 con bono, y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $369.672.

Así será el calendario de cobro en marzo 2026

Como establece la ANSES, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del documento del beneficiario y el monto de su haber. El calendario correspondiente al tercer mes del año es el siguiente:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)