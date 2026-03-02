Un mecánico simuló el robo de su auto para cobrar el seguro: cómo descubrieron el engaño

Todo comenzó cuando el hombre de 50 años se presentó en la comisaría para hacer la denuncia, pero terminó detenido.

La denuncia por el supuesto robo de la camioneta activó una investigación que terminó revelando inconsistencias en el relato del acusado.

Un mecánico de 50 años quedó en el centro de una causa judicial tras denunciar el robo de su vehículo. Días después, la investigación policial reveló que el asalto nunca ocurrió y que todo formaba parte de un presunto intento de estafa para obtener el dinero del seguro.

El episodio expone no solo un caso puntual, sino también el funcionamiento de los controles policiales y judiciales ante denuncias que despiertan sospechas desde el inicio. La intervención de distintas áreas permitió reconstruir los hechos y desmontar la versión presentada ante las autoridades.

Todo comenzó el 22 de febrero, cuando el hombre se presentó en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora para denunciar el supuesto robo de su camioneta Peugeot Partner, color bordo. Según su relato, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi.

En su exposición aseguró que delincuentes le sustrajeron el vehículo en esa zona. Sin embargo, algunos detalles de la declaración generaron dudas entre los efectivos policiales. Las inconsistencias en la descripción del hecho y ciertas imprecisiones en el horario y la modalidad encendieron alertas.

Frente a ese panorama, la policía dispuso tareas investigativas para verificar la veracidad de la denuncia. Participó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en el área señalada.

Cómo descubrieron el engaño del mecánico

El análisis de las grabaciones resultó determinante. Las imágenes no mostraron ningún episodio compatible con el robo denunciado. Tampoco se registró movimiento sospechoso en el horario indicado por el mecánico.

Con esos elementos, los investigadores avanzaron hacia una nueva hipótesis: el denunciante habría simulado el robo para cobrar la indemnización del seguro. La línea de trabajo apuntó entonces a reconstruir el destino real del vehículo.

Según fuentes vinculadas a la causa, la principal sospecha es que el acusado, dueño de un taller mecánico, habría desarmado la camioneta para respaldar su versión y evitar que el rodado pudiera ser hallado en condiciones normales. De esa manera, buscaba sostener la narrativa del robo y facilitar el cobro del seguro.

La maniobra encuadra en el delito de tentativa de estafa, sumado al de falsa denuncia, figuras previstas en el Código Penal. La investigación permitió reunir indicios suficientes para avanzar con la imputación formal.

Detención, imputación y libertad

En las últimas horas, el hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial donde había radicado la denuncia. Allí quedó imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa. Tras cumplir las primeras diligencias judiciales, recuperó la libertad, aunque la causa continúa abierta.

El expediente está en manos de la UFI N°8 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco, quien deberá profundizar la investigación para determinar con precisión cómo se desarrolló la maniobra y si existen otros elementos involucrados.

La Justicia buscará establecer si el auto fue efectivamente desarmado, si hubo participación de terceros y cuál fue el alcance del perjuicio potencial para la compañía aseguradora. También se analizará la documentación presentada y las comunicaciones mantenidas por el acusado en los días previos a la denuncia.