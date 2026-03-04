Las entidades volvieron a ajustar las tasas de referencia para los plazos fijos en marzo 2026 . Los rendimientos a 30 días, caso por caso.

Plazo fijo: este es el banco que brinda más intereses al depositar $1 millón en marzo 2026

Los principales bancos del país volvieron a ajustar las tasas del plazo fijo con rendimientos que pueden superar el 33% nominal anual . Tras la decisión del Banco Central de desregular las tasas de referencia, eliminando los mínimos obligatorios, existe una marcada dispersión en los rendimientos que recibe el ahorrista según la entidad y el canal de contratación.

Para aquellos que recurren a los plazos fijos como mecanismo de ahorro y/o resguardo , el propio Banco Central actualiza diariamente la tasa que pagan las diversas entidades que operan en la Argentina. En el sitio web oficial de este organismo, que es el que determina la política monetaria nacional, explican que el objetivo de esta publicación es que las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga” .

La tabla en cuestión, precisa, “está conformada por los diez bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”. Esto permite conocer la ganancia que se genera por depósitos a mínimo 30 días.

Qué banco paga más intereses a plazo fijo en Argentina en 2024 1200x678.png Los bancos ofrecen tasas que pueden superar el 33% en algunos casos.

Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 en los principales bancos

El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Por ejemplo, el Banco Nación ofrece una tasa del 25% nominal anual a colocaciones de 30 días mínimo, lo que se traduce en un 2,08% mensual. Es decir, si se arma un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días, dará una ganancia aproximada de $20.800.

A continuación, la tasa anual que están pagando los principales bancos en marzo 2026 y el rendimiento que generan por armar un plazo fijo de $1.000.000 a un mes:

Banco Nación (25%): $20.800

Banco Santander (23%): $19.200

Banco Galicia: (23%): $19.200

Banco Provincia (25%): $20.800

Banco BBVA (23%): $19.200

Banco Macro (27%): $22.500

Banco Credicoop (22%): $22.000

Banco ICBC (23,5%): $19.600

(23,5%): $19.600 Banco Ciudad (23%): $19.200

Plazo fijo- Home Banking.jpg Algunos bancos ofrecen distintas tasas dependiendo si el plazo fijo de arma de forma digital o presencial.

Estos bancos, de menor volumen, también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Banco Bica (33%): $27.500

Banco Corporativo (33,5%): $27.900

Banco Comafi (24%): $21.700

Banco De Comercio (27%): $22.500

Banco de Corrientes (27,5%): $22.900

Banco de Formosa (21%): $17.500

Banco de Córdoba (29%): $24.200

Banco de Chubut (26%): $21.700

Banco del Sol (32%): $26.700

Banco Dino (27%): $22.500

Banco Hipotecario (27%): $22.500

Banco Julio (26,5%): $22.100

Banco Mariva (29%): $24.200

Banco Masventas (24%): $21.700

Banco Meridian (33,5%): $27.900

Banco de Tierra del Fuego (25%): $20.800

Banco Voii (33,5%): $27.900

BiBank (28%): $23.300

Crédito Regional Compañía Financiera (33%): $27.500

(33%): $27.500 Reba (29%): $24.200

Cuánto pagan las billeteras virtuales en marzo 2026

A la hora de captar clientes, las billeteras virtuales ofrecen distintas ventajas en comparación con los bancos tradicionales. Uno de ellos es que permiten tener rendimientos diarios y liquidez inmediata. Es decir, los fondos que se depositan se pueden retirar en cualquier momento, sin necesidad de esperar los 30 días mínimos obligatorios de los plazos fijos. Estas fintech trabajan con dos mecanismos: las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que invierten en instrumentos de renta fija y permiten retirar el dinero todos los días dentro del horario bancario.

billeteras-virtuales.jpg Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios con la posibilidad de retirar los fondos en cualquier momento.

En el comienzo de marzo 2026, así están las tasas de interés de las principales billeteras virtuales: