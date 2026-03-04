Plazo fijo: este es el banco que brinda más intereses al depositar $1 millón en marzo 2026
Las entidades volvieron a ajustar las tasas de referencia para los plazos fijos en marzo 2026. Los rendimientos a 30 días, caso por caso.
Los principales bancos del país volvieron a ajustar las tasas del plazo fijo con rendimientos que pueden superar el 33% nominal anual. Tras la decisión del Banco Central de desregular las tasas de referencia, eliminando los mínimos obligatorios, existe una marcada dispersión en los rendimientos que recibe el ahorrista según la entidad y el canal de contratación.
Para aquellos que recurren a los plazos fijos como mecanismo de ahorro y/o resguardo, el propio Banco Central actualiza diariamente la tasa que pagan las diversas entidades que operan en la Argentina. En el sitio web oficial de este organismo, que es el que determina la política monetaria nacional, explican que el objetivo de esta publicación es que las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga”.
La tabla en cuestión, precisa, “está conformada por los diez bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”. Esto permite conocer la ganancia que se genera por depósitos a mínimo 30 días.
Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 en los principales bancos
El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.
Por ejemplo, el Banco Nación ofrece una tasa del 25% nominal anual a colocaciones de 30 días mínimo, lo que se traduce en un 2,08% mensual. Es decir, si se arma un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días, dará una ganancia aproximada de $20.800.
A continuación, la tasa anual que están pagando los principales bancos en marzo 2026 y el rendimiento que generan por armar un plazo fijo de $1.000.000 a un mes:
- Banco Nación (25%): $20.800
- Banco Santander (23%): $19.200
- Banco Galicia: (23%): $19.200
- Banco Provincia (25%): $20.800
- Banco BBVA (23%): $19.200
- Banco Macro (27%): $22.500
- Banco Credicoop (22%): $22.000
- Banco ICBC (23,5%): $19.600
- Banco Ciudad (23%): $19.200
Estos bancos, de menor volumen, también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:
- Banco Bica (33%): $27.500
- Banco Corporativo (33,5%): $27.900
- Banco Comafi (24%): $21.700
- Banco De Comercio (27%): $22.500
- Banco de Corrientes (27,5%): $22.900
- Banco de Formosa (21%): $17.500
- Banco de Córdoba (29%): $24.200
- Banco de Chubut (26%): $21.700
- Banco del Sol (32%): $26.700
- Banco Dino (27%): $22.500
- Banco Hipotecario (27%): $22.500
- Banco Julio (26,5%): $22.100
- Banco Mariva (29%): $24.200
- Banco Masventas (24%): $21.700
- Banco Meridian (33,5%): $27.900
- Banco de Tierra del Fuego (25%): $20.800
- Banco Voii (33,5%): $27.900
- BiBank (28%): $23.300
- Crédito Regional Compañía Financiera (33%): $27.500
- Reba (29%): $24.200
Cuánto pagan las billeteras virtuales en marzo 2026
A la hora de captar clientes, las billeteras virtuales ofrecen distintas ventajas en comparación con los bancos tradicionales. Uno de ellos es que permiten tener rendimientos diarios y liquidez inmediata. Es decir, los fondos que se depositan se pueden retirar en cualquier momento, sin necesidad de esperar los 30 días mínimos obligatorios de los plazos fijos. Estas fintech trabajan con dos mecanismos: las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que invierten en instrumentos de renta fija y permiten retirar el dinero todos los días dentro del horario bancario.
En el comienzo de marzo 2026, así están las tasas de interés de las principales billeteras virtuales:
- Naranja X (Cuenta remunerada): 27% TNA — Tope remunerado: $800.000
- Mercado Pago (FCI Money Market): 26,3% TNA
- Ualá (Cuenta remunerada): 23% TNA básica con posibilidad de 29% si se operan más de $500.000 al mes — Tope remunerado: $1.000.000
- Cocos (FCI Renta Mixta): 29,42% TNA
- Prex Argentina (FCI Money Market): 28,87% TNA
- IEB+ (FCI Money Market): 27,74% TNA
- Personal Pay (FCI Money Market): 27,81% TNA
- Lemon Cash (FCI Money Market): 27,38% TNA
- N1U (FCI Money Market): 25,77% TNA
- Claro Pay (FCI Money Market): 25,62% TNA
- Astropay (FCI Money Market): 26,46% TNA
- LB Finanzas (FCI Money Market): 25,84% TNA
