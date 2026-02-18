El crudo relato de los empleados de Fate por el cierre sorpresivo: llegaron a trabajar y no pudieron entrar

La empresa con 80 años de trayectoria cerró sus puertas de manera definitiva y cerca de mil personas quedaron en la calle.

El directorio de FATE tomó la decisión de cerrar la empresa en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.

Esta medida de última hora que tomó la empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla , fue a raíz de una caída de las ventas y una planta que sólo funcionaba al 30%. " Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo” , revelaron fuentes cercanas.

Frente a este difícil panorama , los empleados se congregaron en las puertas de la planta industrial de Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, ya que se enteraron de la novedad que la empresa había cerrado sus puertas cuando llegaron este miércoles por la mañana, para iniciar su jornada laboral.

"Hoy nos encontramos con la noticia a las 6 de la mañana de que la planta estaba cerrada, y que cesa la actividad productiva a nivel general. Queda afuera la gente de Fate y la tercerizada", indicó un empleado en diálogo con Radio Mitre.

Fate fabrica neumaticos (2)

Uno de los empleados afirmó que "es imposible competir" con la liberación de importaciones

"Dicen que nos van a pagar la indemnización en tiempo y forma, pero la situación es complicadísima porque afecta a un montón de familias y es algo que viene sucediendo en el país", dijo el empleado, que prefirió no decir su nombre.

"Nosotros producimos algo acá que con la liberación de importaciones es imposible de poder competir con los niveles de producción que tiene China", sumó.

A través de un comunicado oficial, la firma perteneciente al grupo Madanes explicó que la situación se volvió "insostenible" debido a una combinación de factores económicos, entre ellas, la caída del consumo interno, el aumento de los costos operativos y la imposibilidad de competir.

"Hace 20 años trabajo acá. Estoy triste y angustiado. Todos lamentamos esta situación. Estamos esperando a ver qué información sale. Dónde vamos a trabajar es el tema de todos los compañeros. Somos cerca de mil trabajadores", dijo el empleado en su diálogo con Eduardo Feinmann.

Fate fabrica neumaticos (1)

Otro empleado, que hace 15 años forma parte de Fate, expresó: "Mil familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos al día pero últimamente nada porque hace un mes estamos cerrados ya que le dieron vacaciones a todo el turno. Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal; que si no mejoraba, algo iba a pasar".

Qué pasará con los trabajadores de Fate

La noticia del despido de los más de 900 trabajadores generó una reacción inmediata en los alrededores de la planta. Según la información brindada por la empresa, se dará inicio a los procesos legales correspondientes para la liquidación de las indemnizaciones conforme a lo establecido por la ley vigente.

Los representantes gremiales del sector ya han manifestado su rechazo a la medida, calificándola como un golpe devastador para la industria manufacturera.

Se espera que en las próximas horas se realicen asambleas en la puerta de la fábrica para definir los pasos a seguir ante lo que consideran una pérdida irreparable de puestos de trabajo calificados.