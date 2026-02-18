El clima en Neuquén

icon
25° Temp
27% Hum
Neuquén
La Mañana cine

Portal Patagonia presenta REPO CINE: 10 noches de cine al aire libre para disfrutar en familia este verano

El ciclo se realizará del 13 al 22 de febrero, con pochoclos y entretenimiento bajo las estrellas para toda la familia.

Portal Patagonia presenta su ciclo REPO CINE 

Portal Patagonia presenta su ciclo REPO CINE 

Del viernes 13 al domingo 22 de febrero, Portal Patagonia Shopping invita a vivir REPO CINE, una propuesta gratuita que transforma la playa de estacionamiento del shopping en un gran cine al aire libre.

Durante 10 días consecutivos, el espacio se convierte en un punto de encuentro para compartir una experiencia diferente para el verano: cine, entretenimiento y diversión en un mismo lugar.

Cada noche habrá una función diaria a las 20.00 hs, con una película diferente para que toda la familia encuentre su plan ideal. El acceso será mediante la presentación de un ticket de compra mínimo de $1.500, realizado durante el mes de febrero. La capacidad será de 200 personas por noche y los asistentes podrán traer su propia reposera.

web

Además de la película y para completar la experiencia, Portal Patagonia ofrecerá un stand de pochoclo y candy sin cargo, un espacio de glitter bar y pintacaritas, y un photo opportunity especialmente diseñado para capturar el momento.

Cartelera (20.00 hs)

  • Mié 18/02: Mufasa
  • Jue 19/02: Avatar
  • Vie 20/02: Maléfica
  • Sáb 21/02: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens
  • Dom 22/02: Buscando a Nemo
Embed - Portal Patagonia | Cine, reposeras y ganas de divertirse en familia Así se vivieron las primeras funciones de Repo Cine en Portal Patagonia. ¡Te esperamos... | Instagram
View this post on Instagram

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel