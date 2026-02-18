Neuquén La Mañana cine Portal Patagonia presenta REPO CINE: 10 noches de cine al aire libre para disfrutar en familia este verano

Del viernes 13 al domingo 22 de febrero, Portal Patagonia Shopping invita a vivir REPO CINE, una propuesta gratuita que transforma la playa de estacionamiento del shopping en un gran cine al aire libre.

Durante 10 días consecutivos, el espacio se convierte en un punto de encuentro para compartir una experiencia diferente para el verano: cine, entretenimiento y diversión en un mismo lugar.

Cada noche habrá una función diaria a las 20.00 hs, con una película diferente para que toda la familia encuentre su plan ideal. El acceso será mediante la presentación de un ticket de compra mínimo de $1.500, realizado durante el mes de febrero. La capacidad será de 200 personas por noche y los asistentes podrán traer su propia reposera.