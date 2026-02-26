Abrieron sumario a los agentes de la Policía Federal que agredieron a un camarógrafo: "Es reprochable"

Tras los momentos de tensión que se vivieron afuera del Congreso, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, habló de las medidas que se tomarán con los policías agresores.

Facundo quedó en libertad y se encontraba en el hospital para recibir curaciones.

La actual senadora de La Libertad Avanza (LLA) y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló este jueves por la mañana en la previa de la sesión del Congreso donde tratarán la Ley de Glaciares, y luego de los incidentes que se registraron en pleno reclamo de Greenpeace, que terminó con 12 personas y un camarógrafo detenidos.

"Hoy el Senado vamos a tratar la Ley de Glaciares , que delimita aquellas zonas que son aptas para otras tareas productivas", comenzó diciendo.

Y luego fue consultada por la agresión del camarógrafo y detalló que "he hablado con el secretario de Seguridad de la Nación, hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso los activistas, fueron sacados de manera inmediata y ellos fueron detenidos. En ese momento un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar ese momento, y ya se ha abierto un sumario a miembros de la Policía Federal porque el accionar no ha sido el que debe realizar. Es reprochable".

"Si hubiera sido un accionar correcto, en el marco de lo que consideramos el deber de la Policía, no se realizaría el sumario", sumó en rueda de prensa.

Abrieron sumario a los agentes de la Policía Federal que agredieron a un camarógrafo

Los incidentes comenzaron cerca de las 8 de la mañana, previo a la sesión en el Congreso que estaba prevista comience a las 11 de la mañana, donde el oficialismo intentará aprobar hoy el Acuerdo UE-Mercosur y la reforma a la Ley de Glaciares. LLA necesita 37 legisladores en sus bancas para abrir el recinto con el quórum reglamentario.

Cómo fue la agresión al camarógrafo que terminó detenido

Según el relato de la cronista Agustina Binotti, los efectivos pidieron que la prensa se retirara unos metros. Sin embargo, cuando los trabajadores de prensa comenzaron a correrse con sus equipos y trípodes, la Policía avanzó de manera violenta. “Nos tiraron gas pimienta, lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron para adentro del estacionamiento”, describió la periodista al aire.

"Estábamos trabajando y lo agarraron del cuello", indicó un colega que estaba en el lugar. Asimismo, indicaron que hay 12 activistas de Greenpeace detenidos.

camarografo

Pasadas las 9.30 de la mañana se confirmó que Facundo quedó en libertad y se encontraba en el hospital para recibir curaciones. "Tengo herida en em brazo, la pierna, la cara y la muñeca. Me lastimaron", dijo.

"Estábamos cubriendo la manifestación, yo estaba al lado de la reja del estacionamiento grabando unas imágenes. En un momento la policía comienza a avanzar, me queda el cable de la cámara enredado, la policía ahí empezó a empujarme y yo no podía retroceder porque el cable estaba abajo y pasó todo lo que pasó", agregó.

"Me agarraron entre 6 y 7, me pegaron por abajo, y me tiraron gas pimienta", puntualizó.

"No había manifestantes, fue contra la prensa"

Los periodistas presentes en el lugar rápidamente intentaron contener la situación y comenzaron a gritarles a los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Fernando, un compañero del camarógrafo, habló con TN y contó cómo se desencadenó todo. "Facu me estaba dando imagen desde adentro del estacionamiento donde estaban los detenidos, en un momento le piden a todos que se corran con las cámaras", indicó.

"Se estaban corriendo de a poco y empieza el gas pimienta, los empujones, lo golpean a él, le pegan con algo que lo lastiman y se lo llevan adentro. No entendíamos nada, a la periodista le llenaron la cara de gas pimienta", precisó sobre el momento del ataque.

camarografo agresion

"No habia manifestantes, fue contra la prensa. Nadie se imaginó que iba a haber una respuesta así de la policía", lamentó y completó: "Facu tiene muchísimos años de cámara y en la calle, sabe manejarse y moverse cuando hay manifestaciones, no entiendo qué pasó".