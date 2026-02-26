"Don Chatarrín y Gomita" la chicana de Milei contra los empresarios que acusó de corruptos

El Presidente volvió a criticar el precio de productos argentinos tras el cierre de Fate. Los polémicos mensajes.

Este miércoles se conocieron declaraciones de Roberto Méndez, CEO de Gomería Neumen, quien admitió que el sector obtuvo ganancias excepcionales durante la etapa de mayores restricciones a las importaciones. "Estábamos robando con los precios de los neumáticos", dijo en una entrevista. Esto provocó una respuesta inmediata de presidente Javier Milei , quien ahora además arremetió contra otros empresarios.

Milei citó las declaraciones del empresario del rubro de neumático y destacó: "Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien".

Este jueves, el mandatario redobló la apuesta, volvió a cargar contra Méndez y otros dos empresarios argentinos a través de su cuenta de X. Usó apodos irónicos para aludir a los CEOs Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate) y Roberto Méndez (Neumen) , a quienes acusa de vender insumos y productos a un valor elevado por las políticas proteccionistas de gobiernos anteriores.

"Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien", publicó en su cuenta de X.

En la misma línea, el Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: "Hay empresaurios que reconocen públicamente que le robaban a la gente cobrando tres o cuatro veces más. Y, peor aún, hay dirigentes políticos que defienden a esos empresaurios...".

El CEO de Gomería Neumen señaló durante un streaming que tanto compañías multinacionales como firmas nacionales sacaron provecho del escenario de escasez y limitaciones comerciales.

"Veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, sumó.

empresario neumaticos

Sus dichos se dieron mientras continúa la tensión en la industria del neumático a raíz del cierre de FATE, con cuestionamientos oficiales y sindicales sobre la formación de precios. En ese marco, la figura de Méndez cobró relevancia por tratarse de uno de los referentes del rubro.

Los irónicos apodos que utilizó el presidente en su cuenta de X también refererían a Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate).

El cruce de Milei con Techint

La referencia a esta empresa es a raíz de la licitación para proveer los tubos del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La adjudicación quedó en manos de la compañía india Welspun. Según indicó el Gobierno, Techint habría ofertado los caños con un precio "40% más caro".

Desde el grupo argentino argumentaron que esa brecha responde a competencia desleal, con tubos producidos en la India pero incorporando insumos chinos a precios inferiores a los de mercado.

paolo rocca techint tecpetrol

Por otro lado, también fue criticado el dueño de FATE, quien anunció el cierre definitivo de la empresa y echará a más de 900 empleados. Milei se refirió al empresario como "Don Gomita" y dejó a la luz el malestar que le produjo al Gobierno la medida que tomaron.

"A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma", indicó un funcionario del Gobierno a Infobae.

La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT convocó a un paro nacional por 24 horas, cuando se trató la reforma laboral en el recinto de la Cámara de Diputados.