en vivo Congreso Nacional LA MAÑANA | NEUQUEN - 26 de febrero de 2026 - 08:49

En VIVO: el Senado busca aprobar la Ley de Glaciares y detuvieron 12 activistas en plena protesta

Se registraron incidentes - previo a la sesión - con los manifestantes que saltaron la reja del Congreso y se sentaron en inodoros.

A partir de las 11 de la mañana, los integrantes del Senado se reunirán en el recinto para tratar el acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares.

Este jueves, el Gobierno Nacional busca aprobar otros dos proyectos de ley en el cierre de las sesiones extraordinarias. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario.

A partir de las 11 de la mañana, los integrantes del Senado se reunirán en el recinto para tratar el acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares. También tienen previsto analizar el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

Más de 10 activistas y un camarógrafo fueron detenidos afuera del Congreso

Activistas ambientales de Greenpeace fueron detenidos este jueves en el Congreso cuando realizaban un reclamo contra la Ley de Glaciares que se tratará desde las 11 de la mañana en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción.

Detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que protestaban en el Congreso

Además arrestaron a un camarógrafo, que resultó visiblemente herido.

El Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares

A partir de las 11 la Cámara Alta se prepara para debatir las modificaciones que apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

Parque Nacional los Glaciares - Rutas Calafate.jpg

El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores.

