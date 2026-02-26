En VIVO: el Senado busca aprobar la Ley de Glaciares y detuvieron 12 activistas en plena protesta

Este jueves, el Gobierno Nacional busca aprobar otros dos proyectos de ley en el cierre de las sesiones extraordinarias. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario.
Más de 10 activistas y un camarógrafo fueron detenidos afuera del Congreso
Activistas ambientales de Greenpeace fueron detenidos este jueves en el Congreso cuando realizaban un reclamo contra la Ley de Glaciares que se tratará desde las 11 de la mañana en el Senado.
Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción.
Además arrestaron a un camarógrafo, que resultó visiblemente herido.
