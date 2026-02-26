Brutal: atacaron de siete puñaladas a un luchador de kickboxing a la salida de un gimnasio

El joven tiene graves heridas el pecho, la espalda y un brazo. Fue intervenido de urgencia. Qué se sospecha sobre el ataque.

Ignacio Gabriel Acosta, el joven de 21 años que recibió siete puñaladas a la salida de un gimnasio.

Un violento episodio conmocionó a Mendoza cuando Ignacio Gabriel Acosta , un joven luchador de kickboxing , fue atacado a puñaladas a la salida de un gimnasio . El agresor le asestó siete heridas en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser operada de urgencia.

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en inmediaciones del Gimnasio ABC, ubicado en Pellegrini 150, en la localidad de Tunuyán.

Hasta el momento se logró determinar que Ignacio Gabriel Acosta, de 21 años, acababa de terminar su jornada de entrenamiento y se estaba retirando del lugar cuando fue abordado por un hombre que comenzó a apuñalarlo repentinamente. Luego del ataque, el agresor, que todavía no fue identificado, se retiró del lugar caminando.

El hecho fue reportado inicialmente por personal de Cuerpos Especiales, que patrullaba la zona y observó cómo un vehículo escapaba del lugar.

Los testigos de la agresión asistieron al joven herido, que rápidamente fue trasladado en un auto particular hasta el Hospital Scaravelli. Allí, los médicos de la guardia constataron que el deportista presentaba siete heridas en el pecho, la espalda y el brazo izquierdo.

Los profesionales especificaron que la víctima ingresó con un cuadro de neumotórax causado por una perforación pulmonar, por lo que decidieron operarlo de urgencia. Posteriormente, quedó internado en sala común y, actualmente, se encuentra estable.

ataque. ginmasio. Mendoza Ginmasio ABC de Mendoza, donde Ignacio Gabriel Acosta fue brutalmente agredido.

En el lugar trabajaron los peritos de la policía que detectaron manchas de sangre en la calle. Sumado a ello, intervino personal de Científica para recolectar las pruebas que puedan aportar datos para dar con el atacante.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia local, se desplegaron rastrillajes y patrullajes en las inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca, Sáenz Peña y zonas cercanas, en busca del presunto agresor.

Los medios locales precisaron que la policía logró determinar que se trata de un hombre joven que vestía un buzo el día de la agresión. De igual manera, se aclaró que todavía no se pudieron determinar las causas del violento episodio.

La Fiscalía de Tunuyán inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaraciones a testigos, según confirmaron autoridades judiciales.

Acosta, que se desempeña como luchador de kickboxing, es reconocido en el circuito deportivo del Valle de Uco y en diciembre se consagró campeón en la categoría Semi Pro hasta 64 kg, tras una pelea por el título disputada en la ciudad de Tupungato, representando al Team The Beast Fight Club de Tunuyán.

Nuevo ataque en la puerta de un boliche dejó a un adolescente en estado crítico

Otro caso de violencia que conmocionó a Mendoza fue el de un adolescente de 17 años fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en la ciudad de San Rafael. Tras los golpes tuvo que ser internado en estado crítico. Según denunció su madre, que se encontraba en el lugar, el joven fue atacado por un grupo de personas y recibió un fuerte golpe en la cabeza con una baldosa cuando ya estaba tendido en el piso.

El ataque se produjo semanas atras, a la salida de un boliche ubicado en la intersección de las avenidas Balloffet y Braña. La discusión comenzó dentro del local y luego se trasladó a la vía pública, donde la situación se agravó y terminó en una violenta pelea a golpes.

Boliche. Mendoza

Según relató la madre del adolescente, dos personas atacaron brutalmente al joven mientras este estaba tendido en el suelo. La mujer aseguró que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza.

A este dato se sumó un llamado al 911, donde un testigo alertó que en el ataque, participaron un grupo de hombres y mujeres. De acuerdo a lo que informó Los Andes, personal policial arribó al lugar luego del aviso, pero los involucrados ya se habían dispersado.

En ese momento, la madre del adolescente lo trasladó de urgencia en un auto particular al Hospital Schestakow. Según el diagnóstico, la víctima llegó al centro de salud con heridas cortantes en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo cual permanece internado.

Las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el joven como su madre habrían presentado un aparente estado de ebriedad cuando fueron asistidos.