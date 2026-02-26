Tras un año incomunicado: la esposa de Nahuel Gallo recibió el llamado del gendarme en una entrevista en vivo

El joven argentino se contactó con su esposa luego de pasar 445 días incomunicado en la cárcel El Rodeo, en Venezuela. Las imágenes.

La joven venezolana recibió el llamado cuando estaba dando una entrevista.

El gendarme argentino Nahuel Gallo se encuentra detenido en Venezuela desde diciembre del 2024, bajo acusaciones de terrorismo logró comunicarse con su esposa en las últimas horas, después de pasar 445 días incomunicado.

En los últimos días se conoció que se había sumado el viernes pasado a una huelga de hambre iniciada por más de 200 presos políticos en el centro de detención "El Rodeo", exigiendo sus liberaciones.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene comunicación con Italia para intentar llevarle asistencia al gendarme, luego de que Brasil dejara de representar los intereses de la Argentina en Venezuela.

En este complejo contexto la esposa, María Alexandra Gómez confirmó este jueves que recibió el llamado del gendarme argentino. El momento exacto del llamado fue captado en vivo en Radio del Plata, cuando la venezolana estaba dando una entrevista y repentinamente comenzó a sonar su teléfono.

"Ay necesito contestar. ¿Hola? amor" se la escucha decir emocionada a la esposa del gendarme argentino.

La esposa de Nahuel Gallo recibió el llamado del gendarme en medio de una entrevista

Luego de esta llamada, María Alexandra compartió esta información en sus redes sociales. Más allá de la tranquilidad que le transmitió su pareja, insistió con que sea liberado.

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia", afirmó en X.

nahuel gallo esposa posteo

La preocupación por el argentino aumentó porque su huelga de hambre comenzó tras la aplicación de la Ley de Amnistía que promulgó Rodríguez, que excluye a los prisioneros que no están dentro de las situaciones que definió la Asamblea Nacional.

"Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días", anunció Elisa Trotta, activista venezolana, en su cuenta de X y sumó: "Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista".

Qué se sabe del gendarme argentino, Nahuel Gallo

Nahuel fue secuestrado por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024, desde entonces permanece preso. En las últimas horas se conoció que participa en una huelga de hambre junto a más de doscientos presos políticos para reclamar intervención internacional.

Su esposa, María Alexandra Gómez, dijo que el detenido está aislado, incomunicado y no recibe asistencia médica ni consular. Además, Gallo participa en una huelga de hambre junto a más de doscientos presos políticos para reclamar intervención internacional.

nahuel gallo La ley en Venezuela trae alivio a algunas familias, aunque no todos los detenidos quedarían incluidos.

El estremecedor relato de un preso que compartió celda con Nahuel Gallo en Venezuela

UN joven colombiano contó que convivió con el gendarme argentino Nahuel Gallo cuando estuvo detenido.

Iván Colmenares estuvo preso durante un año en Venezuela y conoció al gendarme presuntamente secuestrado por funcionarios venezolanos en diciembre del 2024. En diálogo con TN, detalló cómo fue su estadía en El Rodeo I, ahora rebautizado como CESMAS (Servicio Especial de Máxima Seguridad).

Su ex compañero destacó que el argentino hablaba constantemente de su hijo y su crecimiento. "Me daba mucha rabia porque le estaban robando ese tiempo, esos lazos que se crean entre un padre y un hijo", contó Iván.