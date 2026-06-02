"Estamos viajando con Abel Pintos": el insólito video de tres amigas que se volvió viral

El insólito momento se vivió durante un viaje de una aplicación y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por todos lados.

Abel Pintos se convirtió en tendencia luego de que un taxista sorprendiera a las redes sociales por su extraordinario parecido físico con el cantante.

Las redes sociales volvieron a convertir una situación cotidiana en un fenómeno viral . Esta vez, el protagonista fue un conductor de una aplicación de viajes que sorprendió a un grupo de pasajeras por su extraordinario parecido físico con Abel Pintos , uno de los artistas más populares de la música del país.

El hecho tuvo lugar durante un viaje y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas.

Las jóvenes no podían creer el parecido entre el conductor y el intérprete de éxitos como "Motivos" y "La llave", por lo que decidieron grabar la situación y compartirla en internet.

Las imágenes despertaron miles de reacciones y comentarios de usuarios que coincidieron en una misma observación: el conductor parece una versión casi idéntica del cantante.

El video que sorprendió a las redes sociales

La secuencia comenzó cuando las tres amigas advirtieron el parecido del conductor con el reconocido músico. Entre risas y expresiones de sorpresa, una de las jóvenes comenzó a filmarlo y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Estamos viajando con Abel Pintos".

Lejos de mostrarse incómodo, el conductor decidió sumarse al juego.

Creyeron que el taxista era Abel Pintos, pero era su doble y hasta cantó sus canciones El nombre de Abel Pintos volvió a viralizarse tras la difusión de un video en el que unas pasajeras confundieron a un conductor con el artista.

A medida que avanzaba la grabación, respondió con humor a los comentarios de las pasajeras y protagonizó un intercambio que terminó conquistando a miles de usuarios.

En uno de los momentos más comentados del video, una de las chicas le preguntó si no sería el verdadero Abel Pintos disfrazado y ocultando su identidad.

“¿No serás Abel Pintos camuflado y nos regalas un millón de pesos?”, le preguntó una de las pasajeras. Acostumbrado a este tipo de comentarios, el hombre respondió con humor, se colocó unos lentes amarillos y posó para la cámara.

El hombre, que aparentemente ya estaba acostumbrado a ese tipo de comparaciones, reaccionó con naturalidad y siguió la broma frente a la cámara.

El detalle que hizo todavía más divertida la situación

Si el parecido físico ya resultaba llamativo, hubo un detalle que terminó de convertir el momento en un video viral. El taxista comenzó a interpretar canciones del propio Abel Pintos junto a las pasajeras.

Durante el recorrido cantó fragmentos de "La llave" y se mostró dispuesto a seguir el juego que proponían las jóvenes. Además, utilizó unos lentes de color amarillo y posó para la cámara, reforzando todavía más la comparación con el artista.

Las imágenes generaron una catarata de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que, por momentos, resultaba difícil distinguir entre el conductor y el cantante. Otros destacaron la buena predisposición del joven y el clima distendido que se generó durante todo el viaje.

El otro doble de Abel Pintos que también se hizo famoso

No es la primera vez que una persona muy parecida al cantante logra captar la atención del público. Semanas atrás, un camionero entrerriano llamado Nicolás Zárate se presentó en un programa de televisión y sorprendió por el notable parecido que mantiene con Abel Pintos.

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Su participación provocó una reacción inmediata tanto del público como de los integrantes del jurado. Las similitudes físicas eran tan evidentes que el propio cantante decidió subir al escenario para protagonizar uno de los momentos más comentados de la emisión.