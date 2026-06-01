El duro relato de la mujer atacada por un perro: "Me tiró al piso y me sacudió"

Mónica Beatriz fue mordida cuando caminaba hacia un mercado cercano a su casa. Recibió 15 puntos externos y deberá seguir con curaciones.

La mujer denunció que nadie se le acercó de Zoonosis para saber cómo estaba.

Una vecina de Loncopué contó cómo fue el ataque que sufrió por parte de un perro cuando caminaba por una calle cercana a su casa. La mujer terminó con una herida profunda en el brazo, recibió puntos internos y externos, y aseguró que logró evitar lesiones en el rostro porque alcanzó a cubrirse justo antes de caer al piso.

El hecho ocurrió este sábado por la mañana, cerca de las 11, en el barrio Costa Esperanza, en inmediaciones de la calle Quintuco. La damnificada fue identificada como Mónica Beatriz, quien había salido de su vivienda para ir a comprar a un mercado de la zona cuando fue sorprendida por dos perros.

Mónica relató que vio acercarse a dos perros y que, en un primer momento, pensó que podía espantarlos. “Yo me dirigía a comprar a un mercado que está cerca de mi casa y, a mitad de cuadra, voy caminando lo más bien, normal, como va uno por la calle, y veo que se me vienen dos perros”, recordó en declaraciones radiales.

Ante esa situación, intentó agacharse para tomar una piedra del suelo, con la intención de ahuyentarlos. Sin embargo, no llegó a hacerlo. “Uno dice: 'Bueno, agarro una piedrita y se asustan'. Atino a agacharme y veo que el perro marrón se me viene directo a la cara”, contó.

Perro mordida loncopue

El animal la embistió con fuerza y la hizo caer. En medio de la reacción, la mujer alcanzó a cubrirse el rostro con un brazo. Esa maniobra evitó que las mordeduras fueran en la cara, aunque el ataque le provocó una lesión profunda.

“Me tira al piso y, cuando me tira al piso, yo me tapo la cara con el brazo. Cuando me tapo la cara con el brazo, me sacude en el piso y ahí recién me larga”, relató la vecina.

La herida y el traslado al hospital

En un primer momento, Mónica pensó que la lesión no era tan grave. Sintió ardor en el brazo, pero todavía no había visto la profundidad de la mordedura. La dimensión del daño la advirtió segundos después.

“Yo pensé que había sido una mordedura chiquita porque en el momento sentí solo el ardor en el brazo. Me bajo la campera y era impresionante, porque se me veía hasta el huesito”, describió.

Después del ataque, fue asistida y trasladada al hospital local, donde el personal médico realizó la limpieza de la herida y las suturas correspondientes. Según detalló, le hicieron 15 puntos externos y otros internos, ya que debieron unir tejidos en la zona afectada.

“Por dentro me hicieron más porque me tuvieron que unir todo”, explicó. Sobre el rostro, aclaró que no sufrió mordeduras porque alcanzó a protegerse. “La cara no me la tocó. Lo que hago yo es taparme la cara con el brazo cuando se me tiró”, señaló.

“Doy gracias a Dios de que no iba con mis nenas”

La mujer aseguró que no había tenido ningún contacto previo con el animal ni hizo algo que pudiera provocar el ataque. “Yo solo iba caminando y en eso veo que viene corriendo, pero uno piensa: vienen jugando. Cuando lo tuve más cerca, lo que atiné fue a agarrar una piedrita, pero no me dio tiempo. Ya lo tenía encima mío”, contó.

Mónica remarcó que la situación podría haber sido mucho más grave si en ese momento hubiera estado acompañada por sus hijas. “Doy gracias a Dios de que me tapé el rostro y me agarró el brazo, no me alcanzó a agarrar la cara”, expresó.

Luego agregó: “También doy gracias a Dios de que no iba con mis nenas porque, con la fuerza con la que me agarró el brazo, agarra a una criatura y la desarma”.

A Hospital Loncopué.jpg

La dueña fue a verla después del alta

De acuerdo con el relato de la damnificada, el perro no sería callejero, sino que estaría en una propiedad particular ubicada a media cuadra de su casa. La mujer dijo que no tiene un conflicto personal con la dueña ni con los animales, pero remarcó que debía realizar la denuncia por lo ocurrido.

“Yo no tengo nada contra ella y tampoco contra los animalitos, porque a todos nos gustan los animales. Supuestamente ella dijo que se le habían escapado y me agarró a mí”, indicó.

Mónica contó que la mujer se acercó a verla después de que recibió el alta hospitalaria. “Yo le dije: ‘Mirá, te voy a tener que denunciar’, y ella me dijo: ‘Denunciame, porque ya estoy cansada’”, relató.

Según agregó, habría antecedentes de otros ataques. “Aparentemente no es la primera vez que el perro muerde. Ya ha tenido varias”, sostuvo. También aclaró que, según le dijeron, el animal no sería propiedad directa de la mujer que vive en esa casa, aunque permanece en ese domicilio.

Reclamo por la falta de intervención de Zoonosis

La vecina deberá continuar con controles médicos. Explicó que tiene que asistir todos los días al hospital para las curaciones y que, además, los profesionales le indicaron la colocación de una inyección.

“Tengo que ir todos los días a curaciones y ahora, por lo que me dijo el doctor, tengo que colocarme una inyección, que no la cubre el ISSN”, señaló.

Mónica confirmó que realizó la denuncia correspondiente, pero se mostró molesta por la falta de contacto de Zoonosis después del ataque. “Lo único que estoy medio desconforme es con Zoonosis, que tiene que ver con el tema de los perros, porque de mi parte yo veo que hicieron abandono hacia mi persona”, afirmó.

La mujer sostuvo que, al tratarse de una localidad chica, la noticia circuló rápidamente. “A mí me sucedió esto a las 11 de la mañana. Esto es un pueblo chico, acá nos conocemos todos. A las 12 del mediodía ya sabía todo Loncopué lo que me había pasado”, expresó.

Según dijo, desde el hospital se habría elevado un informe, pero nadie del área municipal se acercó a hablar con ella. “No sé si se acercaron a ver a la señora del perro. Del hospital hicieron un informe que supuestamente iban a mandar a Zoonosis, pero a mí no vinieron a verme ni nada”, cuestionó.

El caso continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y evaluar posibles medidas vinculadas a la tenencia del animal. Mientras tanto, Mónica destacó la atención recibida en el hospital local: “Doy gracias al personal del hospital, que estuvo desde el momento uno”.