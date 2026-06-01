Preocupación por una racha de robos de cables: varios sectores afectados

Las autoridades sospechan un mercado negro de cobre. El EPEN trabajó por muchas horas para restaurar el servicio.

Al menos 10 robos de cables del tendido eléctrico en el transcurso de una semana se registraron en distintos puntos de Centenario. Esto provocó que varios sectores pasen horas sin servicio eléctrico.

Uno de los últimos fue en la zona del Barrio Eluney, en Cámpora y Estados Unidos y en Cámpora y Guillén, informó Centenario Digital.

“ Nadie vio nada es lo más indignante. Un par de veces vieron un auto blanco y se ve que trepan y arriba se manejan como si supieran, ni en el día ni en la noche es una vez que la gente está durmiendo siempre avanzan tipo 3 o 4 de la madrugada en los tranfo, tenemos las denuncias hechas y no sirven de mucho porque no tenemos datos de los vehículos ni de las personas” sostuvo a la FM Red Social 97.9 Jorge Huaiquil, jefe de Servicio Eléctrico del EPEN Centenario.

Sospechan el robo para vender el cobre

La autoridad del organismo de energía indicó que sospechan que esto lo hacen para quitar el cobre y venderlo: “No son millones, alcanzara a ciento y pico mil de pesos, no son tramos tan largos que roban son de 3 o 4 metros, como unos 12 por tranfo, es el perjuicio mayor para el vecino y no para el EPEN”.

Transformadores Centenario Foto: Centenario Digital.

Al ser consultado sobre de que forma toman conocimiento del faltante, detalló que por el aviso de vecinos que se despiertan y se encuentran con que no tienen servicio. Durante la entrevista fue consultado sobre luminarias que no funcionaban en la calle Juan Manuel Fangio, al acudir el personal el lunes por la mañana se encontró también con daños en un transformador.

"Es probable que hayan sufrido una descarga"

Entre los robos ocurridos este año y los registrados el año pasado indicó que los delincuentes directamente se suben a la plataforma y en el Barrio Eluney hallaron herramientas en el lugar.

“Es probable que alguno haya sufrido alguna descarga y por eso dejaron todo ahí, pero consultamos al hospital y nadie ingresó por quemaduras por esto, están a medio metro de las líneas 13,2 kV Imagínense” informó Huaiquil.

Jorge Huaiquil EPEN Centenario

Cayó un ladrón con un verdadero botín tecnológico en pleno centro neuquino

Un hombre de 32 años fue demorado durante la madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Neuquén luego de ser sorprendido con una gran cantidad de objetos presuntamente robados, muchos de ellos equipos tecnológicos de altísimo valor.

Todo comenzó pasadas las 5:45, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron a una vivienda de calle Elordi, tras un alerta del Centro de Operaciones Policiales. El dueño de casa aseguró haber escuchado ruidos en el patio y, al revisar, descubrió que le habían robado un par de zapatillas rojas marca Skechers.

Las cámaras de monitoreo urbano fueron clave: operadores detectaron a un individuo vestido con ropa oscura, mochila negra y gorra caminando en actitud sospechosa por inmediaciones de Sargento Cabral. Patrulleros lograron interceptarlo en la esquina de Brentana y Sargento Cabral.

Al identificarlo, los policías encontraron en su poder un verdadero botín: una videocámara Canon, una cámara Nikon profesional, dos drones, una notebook gamer, tres teléfonos celulares de alta gama, mochilas y otros objetos de valor, además de las zapatillas denunciadas horas antes.