Fue con la grúa a buscar autos secuestrados por alcohol y terminó dando positivo él también: los detalles

La madrugada del domingo en Centenario tuvo una escena insólita: una grúa llegó para retirar un auto retenido y su chofer quedó envuelto en el mismo operativo.

Una madrugada que ya venía complicada por los controles de alcoholemia terminó con una escena difícil de creer en Centenario. La grúa que había sido llamada para retirar un auto secuestrado llegó al lugar, pero su conductor también llamó la atención de los presentes: tenía aliento etílico, fue controlado y terminó dando positivo.

El operativo se realizó durante la madrugada de este domingo, en la esquina de Honduras y Ecuador, en el barrio Sarmiento . Allí trabajaban inspectores municipales, personal de Tránsito y policías de la Comisaría 52, que acompañaban el procedimiento como apoyo y custodia.

Hasta ese momento, el control había dejado seis vehículos secuestrados y 14 actas contravencionales. Entre las alcoholemias positivas detectadas hubo una motociclista que registró 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre. Pero el episodio más llamativo ocurrió cuando llegó el auxilio contratado para trasladar uno de los autos retenidos.

El comisario César Deoseffe, jefe de la Comisaría 52 de Centenario, contó en LU5 que los operativos de tránsito son habituales en la ciudad y que suelen realizarse junto a la Municipalidad. Sin embargo, admitió que lo ocurrido durante esa madrugada estuvo lejos de cualquier situación común.

“Fue un procedimiento atípico, no nos había pasado”, resumió el jefe policial, al describir cómo un control de rutina terminó derivando en un conflicto inesperado en plena calle.

Deoseffe aclaró que la grúa no pertenecía a la Policía ni al municipio, sino que era un servicio privado contratado por la Municipalidad de Centenario. “No es de la Policía ni del municipio. Es un servicio tercerizado”, explicó, ante algunas versiones que circularon después del hecho.

chofer de grúa alcoholizado Gentileza Centenario Digital

La grúa llegó por un Gol Trend y todo se complicó

El conflicto comenzó cuando se resolvió secuestrar un Volkswagen Gol Trend rojo. Según detalló el comisario, el vehículo no tenía la documentación necesaria para circular, por lo que se hicieron las actas correspondientes y se convocó a la grúa para trasladarlo al predio municipal.

Cuando el camión Mercedes Benz tipo camilla llegó al lugar, el personal y las personas que estaban presentes notaron algo extraño en el chofer. De acuerdo con lo informado por Deoseffe, el conductor, un hombre de unos 38 o 39 años, tenía aliento etílico.

Las propietarias del Gol Trend, mujeres jóvenes, comenzaron a reclamar que también se lo controlara. Luego llegó parte de su familia y el clima se volvió cada vez más tenso.

“Se arma un conflicto mayor ahí en el lugar donde tuvo que interceder nuestro personal”, relató el comisario.

Grúa secuestrada por alcoholemia positiva en Centenaio

El reclamo terminó confirmado por el test de alcoholemia

En medio de las discusiones, la Policía intervino para ordenar la situación. Según explicó Deoseffe, los propios efectivos que estaban en el operativo detectaron la condición del conductor de la grúa y se decidió hacerle el test de alcoholemia.

El resultado confirmó lo que reclamaban los presentes: el chofer dio positivo.

“Los efectivos en el lugar detectan la situación del conductor, por lo que también se le hace el test de alcoholemia. Y dio positivo, como esta gente advertía”, señaló el jefe de la Comisaría 52.

A partir de ese momento, el conductor del auxilio no pudo continuar con su tarea. Desde el lugar se dio aviso al municipio y al proveedor del servicio para que enviaran a otro chofer en condiciones de manejar.

Tuvieron que esperar a otro conductor

La situación obligó a frenar parte del operativo. Los vehículos ya habían sido secuestrados, pero no podían ser trasladados por el chofer que había llegado originalmente con la grúa.

“Se solicitó que mandaran otro chofer, dado que el mismo no podía continuar con su trabajo. Tuvimos que esperar en el lugar para que llegara un chofer y poder llevar los autos secuestrados”, explicó Deoseffe.

Cuando llegó el reemplazo, también fue sometido a un control de alcoholemia. El comisario sostuvo que la decisión se tomó para evitar cualquier nueva sospecha y para que el procedimiento siguiera con todas las garantías.

Controles de tránsito Alcoholemia

“Lo hicimos para que no diera lugar a errores nuestros. Obviamente nosotros tenemos que tratar de cometer los menos errores en un procedimiento”, indicó.

Y agregó una frase que resume lo insólito del caso: “Uno debería dar por sentado que la persona que viene a retirar un vehículo viene en condiciones”.

El auto fue al predio y la grúa también quedó secuestrada

Después de la llegada del segundo chofer, el Gol Trend fue trasladado al predio municipal, como estaba previsto desde el inicio del procedimiento. El comisario aclaró que la situación del auto y la del conductor de la grúa eran dos cuestiones distintas.

“Por ahí la gente dice: ‘¿por qué no dejaron el Gol en el lugar?’. No, son dos cosas distintas. Una cosa es la situación del Gol, que se procedió al secuestro, y otra la infracción al conductor que estaba con alcoholemia positiva”, explicó.

Al chofer de la grúa se le hizo la infracción correspondiente y se le retuvo la licencia de conducir. Además, el camión camilla también fue secuestrado y trasladado a Tránsito de la Policía.

Así, una madrugada de controles en Centenario terminó con una postal inesperada: seis vehículos retenidos, 14 actas, un conflicto en plena calle y una grúa que había llegado para retirar autos secuestrados, pero terminó secuestrada también.