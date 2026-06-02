Asesinaron a un comisario cuando estaba de franco: así fue el momento del brutal ataque

El policía estaba esperando que su hija salga de sus clases de inglés cuando lo atacaron. Uno de los delincuentes debía estar con arresto domiciliario.

Uno de los delicuentes fue detenido y se encuentra detenido tras haber recibido un balazo.

Un brutal crimen ocurrió en la noche del lunes. Un policía fue asesinado a balazos durante un intento de robo, y confirmaron que estaba de franco al momento del ataque.

La víctima, que prestaba servicios en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich, se dirigía a buscar a su hija a sus clases de inglés cuando fue interceptado por cuatro delincuentes. Según trascendió, todo ocurrió en la intersección de las calle Apipé y Obligado.

Fuentes policiales confirmaron que todo ocurrió en González Catán, partido de La Matanza en provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce y tenía 46 años.

Así fue el brutal crimen del comisario: todo quedó grabado

El comisario recibió varios disparos, con impactos en el abdomen y la espalda. En un video de una cámara de seguridad que trascendió en las últimas horas, se puede ver cómo los delincuentes llegaron al lugar en moto. Se escuchan los disparos y se ve a los vecinos corriendo para auxiliar a la víctima.

Fueron los vecinos quienes los trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 29. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

La Matanza - el video del momento en el que los delincuentes llegan en moto, le disparan al comisario y escapan

El ataque ocurrió alrededor de las 20.30 horas y, según la reconstrucción del ataque, el comisario se identificó como policía y comenzó a disparar contra los delincuentes, desatando un tiroteo que puso a los ladrones en fuga. Sin embargo, durante el enfrentamiento recibió al menos cuatro disparos en el abdomen y en la espalda.

Uno de los delincuentes que baleó al policía fue detenido

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, que ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los hechos y hallar a los responsables.

Uno de los sospechosos fue detenido esta madrugada cuando llegó al hospital Pairossiene con una herida de bala en la pierna. Dijo que había sufrido un robo en la puerta de su casa, pero la policía lo reconoció por los videos.

El acusado tiene 19 años y debía cumplir con arresto domiciliario. Tenía colocada una pulsera electrónica, pero aun así logró salir de su casa para robar y matar.

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Las autoridades corroboraron que su vestimenta era similar a la de uno de los ladrones involucrados en el homicidio de Ponce, ya que las cámaras de seguridad de un vecino de la zona lograron captar la fuga.

También se determinó que el proyectil que le produjo las lesiones es compatible con los del arma que utilizó el comisario para defenderse y que había inconsistencias en su relato.

El resto de los autores del ataque escaparon del lugar y son buscados por la Policía. Mientras tanto, peritos y efectivos trabajaban durante la noche en la escena del crimen para reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.

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Testigos informaron que la hija adolescente presenció el ataque y quedó en estado de shock, se trata de una menor de 14 años y fue asistida por vecinos.

Por estas horas investigan si los mismos atacantes cometieron, el sábado pasado, un robo de auto en la zona, aunque esa línea de trabajo aún no fue confirmada por las autoridades del caso del policía asesinado.