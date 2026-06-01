Una potente explosión en un depósito para minería arrasó una aldea y dejó al menos 55 muertos

La detonación ocurrió cerca de la frontera con China. Los equipos de rescate continuaban la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Una potente explosión en un depósito para minería arrasó una aldea de Birmania.

Casas reducidas a escombros, decenas de heridos y al menos 55 muertos fue el saldo que dejó una potente explosión en una aldea del noreste de Birmania , cerca de la frontera con China.

La magnitud de los daños obligó a desplegar operativos de rescate para localizar a personas que permanecían desaparecidas entre los restos de las construcciones afectadas, en un marco de devastación absoluta .

La tragedia golpeó a Kaung Tat, una pequeña comunidad situada en una región donde se desarrollan actividades vinculadas a la extracción de recursos minerales .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CCTVAsiaPacific/status/2061044381403250911&partner=&hide_thread=false A serious #explosion occurred at noon on Sunday in Kaungtat village in Nankham township, #Myanmar. Thick smoke rose from the blast site, and several buildings were damaged. Local #fire and rescue teams have arrived at the scene to assist. The cause of the incident and details… pic.twitter.com/KNtYq4NelL — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 31, 2026

Entre las víctimas fatales había 25 mujeres y 30 hombres, de acuerdo con la información difundida hasta este lunes por las autoridades locales.

La onda expansiva provocó daños en numerosas viviendas y alteró por completo la actividad de la comunidad. Las tareas de remoción de escombros se extendieron durante toda la jornada debido al riesgo de que hubiera más personas atrapadas.

Qué era el material almacenado que detonó

Tras el desastre, el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA) informó que el material involucrado en el incidente estaba relacionado con actividades mineras y se encontraba bajo la órbita de una dependencia económica de la organización.

La agrupación precisó que el episodio se registró el domingo alrededor del mediodía en el municipio de Namhkam, ubicado en el estado Shan. Además, indicó que especialistas comenzaron a trabajar para determinar qué provocó la detonación.

En un comunicado difundido a través de su página web, el TNLA sostuvo que se trató de una "explosión accidental de plomo blando" que era conservado para operaciones vinculadas con la minería.

La organización no publicó un balance propio sobre la cantidad de muertos y heridos, aunque reconoció que numerosos habitantes de la zona resultaron afectados por el incidente.

Una zona bajo control de una guerrilla étnica

La región donde se encuentra Kaung Tat permanece bajo influencia del TNLA, considerado uno de los grupos armados de minorías étnicas con mayor presencia territorial en Birmania.

Esta organización forma parte de la denominada Alianza de la Hermandad, una coalición que amplió su control sobre distintos sectores del norte del país durante los últimos años, especialmente en áreas cercanas a la frontera china.

Aunque el TNLA mantiene actualmente un alto al fuego con el Ejército birmano, amplias regiones continúan afectadas por la inestabilidad y los enfrentamientos.

Otra impactante explosión en Malta

Mientras Birmania intentaba establecer el alcance de la tragedia ocurrida en el noreste del país, otra impactante explosión movilizó este lunes a los servicios de emergencia en Malta.

Dos hombres de 67 y 47 años sufrieron heridas leves tras la detonación registrada en una fábrica de fuegos artificiales situada en una zona agrícola del norte del país europeo. Ambos se encontraban trabajando en campos cercanos cuando ocurrió el siniestro y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Mater Dei.

El episodio se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana, hora local, y generó una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la región. También quedaron dispersos restos de material pirotécnico en los alrededores de la planta.

Las autoridades informaron que ninguno de los operarios autorizados de la fábrica estaba en las instalaciones cuando ocurrió la explosión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2061399317965922627&partner=&hide_thread=false Una potente explosión destruye una fábrica de pirotecnia en Malta y deja dos heridos.



El estallido sacudió gran parte de la isla, hizo vibrar edificios y provocó la rotura de ventanas en la zona. pic.twitter.com/EfVTFAMMWP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 1, 2026

"Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por la explosión de esta mañana. Las autoridades del país enviaron de inmediato a sus representantes y personal para prestar asistencia", escribió en Facebook el primer ministro maltés, Robert Abela.

Vecinos de la zona reportaron que el estruendo pudo escucharse a varios kilómetros de distancia. Además, se registraron daños menores en inmuebles cercanos, entre ellos la rotura de ventanas.

Al lugar acudieron efectivos policiales, integrantes del Departamento de Protección Civil, miembros de las Fuerzas Armadas de Malta y personal sanitario. La Justicia abrió una investigación para determinar las causas del incidente.