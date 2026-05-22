Incendio y explosión en una subestación de Edesur provocó un apagón: más de 100 mil usuarios sin luz

El incendio se origino en horas de la madrugada de este viernes, y afecta a varios barrios porteños. Las imágenes del accidente.

Un incendio de gran magnitud en una subestación de Edesur provocó durante la madrugada de este viernes, un apagón masivo que afectó a miles de usuarios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El fuego se desató luego de la explosión de un transformador y generó cortes de energía, interrupciones en el tránsito y un importante operativo de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las tres de la madrugada en la subestación eléctrica de Parque Centenario, ubicada en la intersección de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado. A raíz del incidente, gran parte de barrios como Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas.

Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en el momento de mayor afectación hubo más de 103 mil usuarios sin luz en distintos sectores de la Capital Federal . Con el correr de la mañana, el número comenzó a descender de manera paulatina gracias a los trabajos de las cuadrillas técnicas, aunque todavía miles de hogares continuaban afectados.

Más de 103 mil usuarios sin luz

Los reportes del organismo indicaron que cerca de las 7 de la mañana aún permanecían sin servicio entre 24 mil y más de 40 mil usuarios, dependiendo de las actualizaciones realizadas durante las primeras horas del día.

Almagro era uno de los barrios más comprometidos, con más de 8 mil usuarios afectados.

Villa Crespo registraba más de 6 mil conexiones interrumpidas.

Caball ito superaba los 5 mil usuarios sin suministro.

superaba los 5 mil usuarios sin suministro. La Paternal, otro de los sectores alcanzados por el apagón, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual durante la mañana. Sin embargo, muchos vecinos continuaban reportando problemas eléctricos y cortes parciales.

Cómo fue el operativo en el lugar de la explosión

Tras la explosión, al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en la subestación para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Las tareas se extendieron durante varias horas y obligaron a desplegar un importante operativo de seguridad en toda la zona.

Además del trabajo de los bomberos, hubo una fuerte presencia policial para ordenar el tránsito y mantener restringida la circulación en las inmediaciones de la subestación afectada. Varias calles permanecieron cortadas mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las inspecciones técnicas.

Pese a la magnitud del incendio y al impacto que tuvo sobre el sistema eléctrico, no se registraron personas heridas. Según informó el SAME, ningún vecino necesitó asistencia médica a raíz del episodio y tampoco hubo evacuaciones en los edificios cercanos.

El apagón también provocó múltiples complicaciones durante las primeras horas de la mañana. En distintos barrios dejaron de funcionar semáforos, ascensores y sistemas de bombeo de agua en edificios. Además, algunos comercios debieron retrasar la apertura debido a la falta de electricidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nnicolas103/status/2057765189617963406&partner=&hide_thread=false Sarmiento y Río de Janeiro. Incendio en una Subestación de Edesur. Bomberos de la Ciudad atacó el fuego sobre 2 transformadores, mediante el uso de un hidroelevador. El proceso está extinguido. Sin heridos. Fue a la madrugada. pic.twitter.com/bxhFZ73Jr3 — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) May 22, 2026

La situación generó malestar entre los vecinos afectados, especialmente porque varios sectores permanecieron durante horas sin precisiones sobre el tiempo que demandaría la normalización total del servicio. En algunos casos, usuarios reportaron interrupciones parciales y bajas de tensión incluso después del restablecimiento inicial.

Mientras los bomberos terminaban de controlar el fuego, una cuadrilla de Edesur ingresó a la subestación para comenzar con las tareas de reparación y puesta en funcionamiento del sistema. Desde la empresa indicaron que el servicio se iría recuperando de manera progresiva a medida que avanzaran los trabajos técnicos.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas exactas que provocaron la explosión del transformador que originó el incendio. Sin embargo, las autoridades y personal técnico continuaban trabajando en el lugar para determinar cómo se produjo la falla que dejó sin energía a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires.