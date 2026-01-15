Apagón masivo y caos en el AMBA en plena ola de calor: casi 800 mil usuarios sin luz

El apagón se produjo en el pico de demanda, con sensación térmica superior a los 35 grados, y provocó complicaciones en el transporte y el tránsito.

Barrios porteños y el conurbano, sin luz durante la tarde. El tránsito y transporte afectados. Foto: Infobae.

Un apagón masivo afectó este jueves por la tarde a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) , en un contexto marcado por las altas temperaturas y una fuerte demanda de energía. El corte comenzó minutos antes de las 15 y tuvo impacto principalmente en el norte de la Capital y en varios partidos del conurbano bonaerense.

De acuerdo a la información oficial, a las 14:45 salieron de servicio cuatro líneas de alta tensión de 220 kV que unen Morón con Rodríguez, pertenecientes a la distribuidora Edenor. La falla provocó la pérdida repentina de unos 3.000 megavatios, lo que derivó en interrupciones del suministro para alrededor de 800.000 usuarios.

Con el correr de los minutos, parte del servicio comenzó a restablecerse. Cerca de media hora después del inicio del apagón, se había recuperado el suministro para aproximadamente la mitad de los usuarios afectados, aunque todavía quedaban miles de hogares sin luz durante la tarde.

En la Ciudad de Buenos Aires, el corte se sintió en barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Colegiales, Chacarita, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Caballito, Flores, Floresta, La Boca, Retiro, San Nicolás, Agronomía, La Paternal, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita, entre otros.

En el conurbano bonaerense, se registraron interrupciones en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Marcos Paz, Avellaneda, Cañuelas y San Vicente. También hubo reportes de cortes en localidades como Munro, Florida, Martínez, Boulogne, Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía y Santos Lugares.

Impacto en el transporte y el tránsito

El apagón generó complicaciones en distintos servicios. Semáforos fuera de funcionamiento provocaron demoras y dificultades para circular en varias zonas, especialmente en avenidas principales.

En el transporte público, la línea D de subte estuvo interrumpida durante un período, mientras que la línea H funcionó con demoras, aunque luego ambos servicios se normalizaron. En el sistema ferroviario, la línea Mitre mantuvo interrumpidos los ramales Mitre y Suárez, y el Tren San Martín presentó problemas por la falta de suministro eléctrico. En tanto, las líneas Roca, Sarmiento, Belgrano Sur y el Tren de la Costa continuaron operando con normalidad.

En el Aeroparque Jorge Newbery se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal, pero la operatoria aérea no se vio afectada gracias al uso de grupos electrógenos.

La explicación oficial de Edenor sobre el apagón

Desde Edenor señalaron que el corte se produjo en un contexto de alta demanda eléctrica por las temperaturas extremas y confirmaron la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión que abastecen al corredor norte del AMBA. Según indicó la distribuidora, el evento generó una afectación significativa del sistema, pero los trabajos de reposición permitieron recuperar el suministro de manera progresiva durante la tarde. La empresa aseguró que más del 90% de los usuarios impactados ya había vuelto a contar con energía y que continuaban las tareas para normalizar por completo el servicio.

Calor extremo y pronóstico

El corte se produjo en medio del cuarto día consecutivo de altas temperaturas, con una sensación térmica que rondó los 35 a 36 grados en el AMBA, a la espera de tormentas pronosticadas para la tarde.

Según el pronóstico extendido, en los próximos días se espera un descenso de la temperatura en la región. Para el viernes se anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, mientras que el fin de semana presentará valores más moderados, con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones.