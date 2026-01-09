Una narco de Buenos Aires era buscada por la Justicia y andaba por Cutral Co

La detención de la presunta narco se dio el miércoles de esta semana, en la zona comercial de la ciudad.

Una mujer señalada como narco y oriunda de provincia de Buenos Aires fue demorada esta semana en Cutral Co , tras descubrirse que era buscada por la Justicia de su provincia. La sospechosa caminaba por la localidad petrolera acompañada. La mujer fue detenida el día miércoles de esta semana, en la Avenida Roca, pasadas las 14.

No se trató de una investigación activa de la Policía neuquina sobre el paradero de la mujer, sino que se dio con ella en medio de tareas de rutina , que implicaban patrullajes por las calles de la localidad e identificación preventiva de personas, según informó La Voz del Neuquén.

Así fue que los efectivos observaron a la mujer mientras caminaba por el sector comercial acompañada por dos hombres en la intersección de Avenida Roca y Sarmiento, y se dispusieron a identificarlos. Al proceder a la identificación de las tres personas e ingresar sus datos en la base de datos, el sistema informático policial arrojó una alerta roja sobre la mujer.

Además, el operador de turno precisó que figuraba sobre la mujer un pedido de paradero vigente emitido por el Juzgado de Garantías Nro. 3 de Morón, provincia de Buenos Aires. Este pedido de paradero está vinculado a una causa caratulada como infracción a la Ley 23.737, específicamente por comercialización de estupefacientes.

SFP Cutral Co policia (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por todo esto, la mujer fue demorada y trasladada de inmediato a la Comisaría 14 de Cutral Co.

El Juzgado de Morón ya fue notificado del hallazgo, y la detenida permanecerá a disposición de la Justicia neuquina mientras se tramitan los exhortos correspondientes para su posible traslado a Buenos Aires. Por su parte, los dos hombres que la acompañaban no presentaban requerimientos judiciales y recuperaron la libertad tras el control de rutina.

Un "trapito" quedó detenido tras descubrirse que era un prófugo

Un "trapito" de Centenario quedó detenido el mes pasado tras descubrirse que estaba prófugo de la Justicia neuquina en el marco de tres causas iniciadas en su contra por delitos contra la propiedad. La detención se dio en el marco de tareas de rutina de la Policía.

Según informó la Policía, la detención se dio el jueves 4 de diciembre pasadas las 13, cuando personal motorizado realizaba tareas preventivas y, en ese contexto, observaron a tres hombres en situación de calle en inmediaciones de la Ruta 7 y la segunda rotonda, a quienes se dispusieron a identificar. Estos se encontraban tomando bebidas alcohólicas en la vereda.

Al ingresar sus datos en la base policial, desde el Centro de Análisis Criminal informaron que dos de ellos no presentaban requerimientos judiciales. Sin embargo, el tercero, un hombre de 41 años (de oficio "trapito", informó el comisario Marcos Mazzone) mantenía tres medidas de restricción vigentes, vinculadas a las siguientes causas: hurto de vehículos (02/12/25), robo simple y robo simple en grado de tentativa.

trapito profugo

Además, a raíz de no presentarse en sede de fiscalía por esos procesos en su contra, el juez Lucas Yancarelli había recientemente dictado su rebeldía y captura.

Por este motivo, los efectivos lo demoraron y trasladaron a Comisaría Quinta, donde por orden de la fiscalía de turno quedó detenido. Al día siguiente sería llevado a una audiencia de formulación de cargos y allí mismo se decidiría si era necesario aplicar alguna medida cautelar.