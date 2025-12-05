Un "trapito" quedó detenido tras descubrirse que era un prófugo de la Justicia

Se trata de un hombre de mediana edad de Centenario, quien se encuentra en situación de calle. Tenía tres pedidos de restricción por distintas causas.

Un "trapito" de Centenario quedó detenido tras descubrirse que estaba prófugo de la Justicia neuquina en el marco de tres causas iniciadas en su contra por delitos contra la propiedad. La detención se dio en el marco de tareas de rutina de la Policía.

Según informó la Policía, la detención se dio el jueves pasadas las 13 , cuando personal motorizado realizaba tareas preventivas y, en ese contexto, observaron a tres hombres en situación de calle en inmediaciones de la Ruta 7 y la segunda rotonda , a quienes se dispusieron a identificar. Estos se encontraban tomando bebidas alcohólicas en la vereda.

Al ingresar sus datos en la base policial, desde el Centro de Análisis Criminal informaron que dos de ellos no presentaban requerimientos judiciales. Sin embargo, el tercero, un hombre de 41 años (de oficio "trapito", informó el comisario Marcos Mazzone) mantenía tres medidas de restricción vigentes , vinculadas a las siguientes causas: hurto de vehículos (02/12/25), robo simple y robo simple en grado de tentativa .

Además, a raíz de no presentarse en sede de fiscalía por esos procesos en su contra, el juez Lucas Yancarelli había recientemente dictado su rebeldía y captura.

Por este motivo, los efectivos lo demoraron y trasladaron a Comisaría Quinta, donde por orden de la fiscalía de turno quedó detenido. En el transcurso de este viernes, sería llevado a una audiencia de formulación de cargos y allí mismo se decidiría si es necesario aplicar alguna medida cautelar.

Estuvo prófugo un año, se entregó y comenzó el juicio en su contra

A fines de noviembre pasado, un hombre acusado de abusos sexuales contra una niña de su familia llegó detenido al juicio, tras retrasarse más de un año porque estuvo prófugo. Los hechos se habrían cometido a lo largo de 8 años.

Con el alegato de apertura del fiscal del caso Gastón Medina, "E.E.C" comenzó a ser juzgado por los abusos el miércoles 26. Originalmente, el juicio había sido agendado para fines de agosto 2024, pero debió ser suspendido cuando el imputado -quien en ese entonces estaba en libertad- no se presentó a la audiencia.

Tras no lograr tomar contacto con él, se dictó su rebeldía y captura, y recién se lo pudo ubicar en julio de este año, cuando al verse cercado por las tareas policiales y judiciales tendientes a dar con él, se entregó ante la Justicia. En una audiencia realizada el 25 de julio, se dictó su prisión preventiva en una comisaría para evitar una nueva fuga y que esta vez se pudiera concretar el juicio.

Los hechos que el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó fueron cometidos en reiteradas oportunidades pero entre 2013 y 2021, desde que la víctima era una niña y hasta su adolescencia y bajo la amenaza de que el abusador mandaría a su madre al hospital si la víctíma le contaba a alguien sobre los abusos sexuales a los que era sometida.

AL momento de presentar la acusación, el fiscal Medina le imputó a "E.E.C" los delitos de abuso sexual simple, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos continuados y triplemente agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente, en calidad de autor.