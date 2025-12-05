Cómo se adjudicarán los lotes y dúplex de la Cooperativa 127 Hectáreas: los detalles de la mediación

La mediación entre los perjudicados de Jorge Salas y los socios sigue abierta. Se sabe que la entidad no será intervenida. El plan para entregar las viviendas.

Los dúplex que aún no se terminan de la Cooperativa 127 Hectáreas.

La mediación entre un grupo de damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén , encabezado por el abogado Mariano Mansilla , y las autoridades de la entidad -incluido su presidente Jorge Salas- continúa en marcha, aunque todavía sin definiciones sobre el mecanismo para adjudicar las viviendas en distintos estados de avance.

La Legislatura de Neuquén había aprobado una recomendación política para que la cooperativa sea intervenida. Según pudo saber LM Neuquén , Personería Jurídica confirmó que la entidad tiene todos los papeles al día, por lo que legalmente no puede ser intervenida.

Este punto ordena la discusión institucional, pero no despeja el fondo del conflicto: cómo resolver la adjudicación y garantizar el acceso a la tierra para los damnificados. Además, hay otro problema: hay una causa judicial en marcha, contra Salas y algunos miembros de la comisión directiva, por presunta estafa, que está en stand by por la mediación del Ministerio Público Fiscal .

Cooperativa 127 hectareas - Jorge Salas (8) Jorge Salas con los socios activos de la Cooperativa 127 Hectáreas que lo respaldan. Claudio Espinoza

En declaraciones a RTN, Mansilla explicó que la prioridad de los vecinos patrocinados es que la salida incluya al conjunto de las familias afectadas.

Mariano Mansilla: “La solución debe ser igual para todos”

“La gente que nosotros patrocinamos está de acuerdo que le resuelvan a todos el tema porque nosotros a veces no podemos hablar por los que no han reclamado, pero la verdad es que estamos discutiendo por todos… la solución sea igual para todos, eso está fuera de discusión”, dejó el abogado.

Destacó que el derecho al acceso a un lote con servicios “es elemental” para quienes resultaron víctimas del proceso fallido de construcción y financiamiento.

Mariano Mansilla describió el estado actual de las obras dentro del proyecto conocido como La Sirena Unificada, detrás de la Jefatura de Policía.

Mediación Cooperativa 127 Hectáreas Integrantes de la Cooperativa 127 Hectáreas en la mediación con Jorge Salas y los denunciantes por supuesta estafa.

“Son 110 diez dúplex en diferentes estados de construcción, unos 60 o 70 están casi habitables, y los demás están ahí: por ejemplo, diez que son hasta la platea y otros diez más que tienen paredones y en distintos estados. Eso hay que buscar la forma de solucionarlo”, describió.

El punto más crítico es cómo adjudicar esas unidades. Inicialmente, se planteó un sorteo, pero hubo objeciones de algunos grupos de vecinos. El abogado señaló que cualquier listado por puntajes sería difícil de consensuar.

“Hacer un listado de preferencia es complejo… hay familias con discapacitados, personas mayores de setenta años, que dicen: ‘¿Cómo me dan el lote y yo cómo voy a construir?’ Hay muchas situaciones y sería complejo puntuar si no se sortea. Eso no está resuelto”, continuó el abogado.

Cooperativa 127 Hectáreas: cuotas suspendidas y “barril sin fondo”

Otro de los problemas es la continuidad de los pagos mensuales por parte de los cooperativistas, algo que Mansilla describió como un "barril sin fondo". Es que la obra paralizada y sin un esquema definido de adjudicación, los asociados dejaron de pagar, a la espera de una salida consensuada en la mesa de mediación.

La mesa de diálogo seguirá en los próximos días con nuevas rondas entre los damnificados, la conducción de la cooperativa y representantes legales. El objetivo es llegar a un mecanismo de adjudicación que contemple la situación de todas las familias, sin exclusiones y con criterios transparentes.

Hasta el momento, no hay una fecha definida para un acuerdo, pero las partes coinciden en avanzar dentro del marco institucional vigente, dado que la cooperativa no será intervenida.