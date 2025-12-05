Comerciantes del Bajo neuquino preocupados por "la loca de los espejos"

Los vecinos denuncian que una mujer agrediría constantemente a los autos y transeúntes. Reclaman la intervención del personal de salud y la policía.

Un nuevo caso de inseguridad enciende las alarmas de los vecinos y comerciantes del Bajo de Neuquén , quienes denuncian la presencia de una mujer de aproximadamente 50 años , que de forma violenta y fuera de control atacaría en distintos puntos del sector comercial.

La denunciada es apodada como “la loca de los espejos” por su comportamiento recurrente, avanzar entre los autos detenidos en semáforos y golpear los espejos laterales, intentando arrancarlos o romperlos. La situación se repite desde hace varias semanas y generó un clima de alarma entre quienes trabajan, circulan o visitan la zona.

Los testimonios de los comerciantes coinciden en que la mujer aparece en las esquinas, se acerca repentinamente a los vehículos y comienza a golpear con violencia los espejos, puertas o ventanillas. Algunos automovilistas aseguran que intentó abrir puertas y que, al no lograrlo, descargó golpes contra los laterales del auto.

Vecinos del sector resaltan que también intentó agredir transeúntes y personas que estaban sentadas en mesas al aire libre en cafés y locales gastronómicos.

La mujer se mostraría desorientada, con episodios de violencia repentina y conductas que ponen en riesgo tanto a terceros como a ella misma.

Comerciantes y vecinos apuntan tanto al sistema de salud, como al sistema de seguridad y al poder judicial. Señalan que, pese a los reiterados episodios, no existe actualmente una respuesta institucional que garantice contención para la mujer ni seguridad para la comunidad.

Brutal ataque

El pasado 10 de septiembre, un joven, de 27 años, oriundo de Neuquén, protagonizó una violenta secuencia de hechos en Cipolletti cuando destrozó comercios y vehículos que estaban estacionados. Vecinos y comerciantes advirtieron la secuencia y tras reaccionar "le sacaron el palo y con el mismo lo golpearon".

Tras ser detenido por efectivos de la Comisaría 45, Subcomisaría 79 y la Comisaría Cuarta, fue trasladado hasta la guarda del hospital local, donde fue asistido por los golpes.

Tras la asistencia médica, fue llevado hasta la comisaria y permaneció demorado. Se trataba de un joven profesor de Educación Física, quien, en situaciones traumáticas, sufría alucinaciones.

¿Dónde pedir ayuda?

En la provincia de Neuquén, los casos de personas en crisis de salud mental en la vía pública pueden ser denunciados. Ante situaciones donde una persona pudiera representar un riesgo para sí misma o para terceros, se recomienda comunicarse con el 107, el servicio de emergencias médicas, que activa los protocolos de intervención de los equipos especializados en salud mental.

Además, las guardias de Salud Mental en los hospitales Heller y Castro Rendón atienden las 24 horas, mientras que la del Bouquet Roldán y los hospitales de Centenario y Plottier, lo hacen de 8 a 20.

Asimismo, existe una línea de contención en salud mental local, es el 299 - 5358191.