Dolor: murió Walter Pérez, periodista y militante de Derechos Humanos de Neuquén

Tenía 68 años y estaba internado hace varias semanas por una afección cardíaca. Era titular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).

El periodista Walter Pérez, comprometido con las causas de los derechos humanos, los movimientos sociales y el pueblo mapuche.

El reconocido periodista Walter Pérez , referente de la comunicación comprometida y titular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) en Neuquén, murió este jueves luego de varias semanas internado tras haber sufrido una descompensación cardíaca.

Estaba jubilado de la actividad en radio CALF, pero no de la militancia, donde se lo pudo ver hace unos meses acompañando a la Confederación Mapuche de Neuquén, en Casa de Gobierno, acompañando el reclamo por las personerías a tres comunidades que terminó en un desalojo.

Su fallecimiento generó un profundo desconsuelo en el ámbito periodístico y militante de la provincia de Neuquén, donde es muy conocido por asistir a casi todas las movilizaciones que se hacen desde los sectores populares, diversidades y espacios de reclamo del pueblo mapuche, así como en la APDH.

El periodista Walter Pérez presentará hoy su libro en Buenos Aires. (Maria Isabel Sanchez)

Pérez era un activo militante y, junto a las organizaciones de derechos humanos, acompañó en todas las luchas a las Madres de Plaza de Mayo, Filial Neuquén y Alto Valle, Lolín Rigoni e Inés Ragni. También junto a Noemí Labrune.

"Solo se durmió y se fue en paz como el gran luchador que fue", confirmó sobre su deceso, un colega muy cercano.

Walter Pérez, un periodista que adoptó a Neuquén

Walter Pérez nació en Tandil el 27 de septiembre de 1957, y se radicó en Neuquén en 1972, donde -como él mismo solía recordar- “aprendió a caminar y a andar en bicicleta”. Su vida profesional y militante estuvo íntimamente ligada a esta provincia, donde se convirtió en una voz fundamental del periodismo desde una perspectiva de la conciencia social y el trabajo agremiado de los periodistas.

A lo largo de su carrera, trabajó en LU19 La Voz del Comahue, el diario Río Negro y la radio LU5AM600, además de haber sido parte de la revista La Trastienda en su primera etapa. Participó también en la creación de Radio Comunidad Enrique Angelelli y Radio Universidad CALF, medios que hicieron historia de la comunicación popular en la región.

Desde 1985 se desempeñó como corresponsal de la Agencia Télam, y en 2013 publicó el libro Desaparecido en democracia (Educo), una investigación sobre las víctimas de la violencia institucional y los crímenes del Estado en tiempos recientes.

A Pérez se lo reconoce por su profundo compromiso con las causas sociales y los pueblos originarios, especialmente con las comunidades mapuches, a quienes defendió desde su labor periodística y su militancia.

Sus últimas apariciones públicas fueron entre julio y agosto de este año, cuando participó activamente de los debates por el desalojo de una comunidad mapuche en Casa de Gobierno, donde volvió a alzar la voz contra la represión estatal.