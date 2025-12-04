Horóscopo del viernes 5 de diciembre: las predicciones signo por signo

Conocé qué dice el horóscopo para este viernes 5 de diciembre: energía, trabajo, amor para cada signo.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El horóscopo de este viernes 5 de diciembre llega con movimientos energéticos que invitan a tomar decisiones, ordenar pensamientos y conectar con aquello que cada signo necesita para cerrar el año con mayor claridad. A continuación, las claves signo por signo para aprovechar al máximo la jornada.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Día de claridad mental y decisiones rápidas. Una conversación pendiente puede destrabarse a tu favor. En lo emocional, llega una sensación de alivio.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad que buscabas empieza a tomar forma. Un gesto de alguien cercano te sorprende para bien. Evitá discusiones innecesarias.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Jornada ideal para ordenar ideas, planificar y avanzar en proyectos truncos. En el amor, una charla sincera mejora el clima.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La sensibilidad estará más presente de lo habitual, pero eso te permitirá ver detalles que otros pasan por alto. Buenas noticias familiares.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Un desafío inesperado te obliga a reaccionar rápido, pero vas a resolverlo con soltura. En lo personal, llega un reconocimiento que estabas esperando.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día perfecto para organizar, limpiar y soltar lo que ya no suma. En lo laboral, una oportunidad aparece casi sin buscarla. .

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio llega después de días intensos. Una reunión o encuentro social te renueva la energía. En el amor, las cosas fluyen mejor.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu percepción estará más aguda que nunca. Es un día ideal para descubrir verdades, cerrar ciclos y avanzar. Consejo: confiá en lo que sentís, aunque no haya pruebas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una propuesta o mensaje cambia el ritmo de tu día. Recuperás entusiasmo por un proyecto que parecía estancado. Consejo: mantené la mente abierta a nuevos caminos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las responsabilidades pesan, pero también traen resultados concretos. Una charla importante define los próximos pasos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad está en su punto máximo. Buen momento para innovar, iniciar algo nuevo o buscar alternativas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Energía calma y profunda. Perfecto para el autocuidado, el arte y cerrar pendientes emocionales.

Reflexión

Cada día trae una oportunidad distinta y este viernes no es la excepción: las energías se alinean para que podamos ver con mayor lucidez, qué conservar, qué cambiar y hacia dónde dirigir nuestra fuerza.