Se viene un nuevo Frutazo en el Alto Valle: ¿Dónde y cuando será?

Se trata de la decimotercera edición de este evento que permite a la comunidad acceder a frutas y alimentos a un precio económico. Los detalles en la nota.

La clásica feria de productores del Alto Valle , organizada por la Universidad Nacional del Comahue , tendrá una nueva edición este próximo viernes 5 de diciembre . La particularidad en esta ocasión es que, por primera vez, el Frutazo se realizará en las instalaciones del comedor del barrio Sapere de Neuquén capital , dejando atrás el ámbito universitario.

El evento se desarrollará desde las 14 y hasta las 18 horas en el espacio ubicado entre las calles Picunches y Tacuari , actualmente a cargo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Según los organizadores, se trata de “un encuentro solidario y territorial impulsado por estudiantes, graduados y no docentes”.

Frutazo en unco (13).jpg Claudio Espinoza

La feria

El Frutazo, es actualmente la feria de productores locales más popular en la región, que ofrece toda la comunidad en general alimentos frescos a precios accesibles. Es, en palabras de los referentes de la Facultad de Turismo, “una iniciativa que se consolida como un espacio donde el acceso a alimentos saludables se vuelve un derecho compartido”.

La XIII edición tiene como principal objetivo que la universidad pública se acerque a los barrios populares.

En cada encuentro se comercializan frutas frescas de estación como peras y manzanas, verduras, alimentos agroecológicos, artesanías, conservas y productos elaborados de primera mano.

Frutazo en unco (11).jpg Claudio Espinoza

Histórico

En esta ocasión, el Frutazo deja de lado el ambiente universitario y se ubicará en el comedor del barrio Sapere, que brinda asistencia alimentaria a familias vulnerables. Coordinado por la CCC, ofrece comida, principalmente en forma de viandas, y a veces también merendero.

Dentro del sector, funciona la Ruka del lof Newen ko ka Mapu y la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de “Ni un pibe y piba menos por la droga”, que asiste y acompaña a personas en situación de consumo, adicciones y violencia, brindando talleres recreativos, de oficio y atención psicológica.

Frutazo en unco (6).jpg Claudio Espinoza

El Frutazo cruzó el puente

En agosto del 2025, la ciudad de Cipolletti se convirtió en escenario del Frutazo. En aquella ocasión, la organización estuvo a cargo de Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. La iniciativa contó además con la participación de la Subsecretaría de Producción de la provincia de Neuquén y la Red Agroturismo Centenario y Vista Alegre.

De la feria, participaron más de diez productores que se trasladaron hacia Cipolletti desde ciudades vecinas como Centenario, Vista Alegre, Cinco Saltos y Plottier.

La jornada permitió que cientos de vecinos y vecinas puedan comprar productos de primera mano a un precio mucho más accesible que los comercializados en las cadenas de supermercados. Los productores destacaron el valor natural de sus productos, ya que no utilizan agroquímicos ni fertilizantes para su producción.