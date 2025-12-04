Encontraron muerto en el río a un policía desaparecido hace dos semanas

La mujer que estaba con él dijo que sufrieron un accidente y en las últimas horas hallaron su cuerpo.

Hace casi dos semanas desapareció Gustavo Ibarra , un policía que era buscado intensamente . El hombre, de 39 años de edad, había chocado con su lancha en el río Paraná y se había perdido rastro de su paradero.

En las últimas horas, la Prefectura Naval Argentina confirmó que fue encontrado muerto este miércoles en la zona de Capitán Bermúdez, al norte de Rosario y al sur de donde se había producido el accidente.

Prefectura Naval Argentina es quien se encargaba de la búsqueda desde el pasado 22 de noviembre y precisó que luego de un llamado de un pescador, encontraron a Ibarra flotando en la zona del Banquito de los Rodríguez, a la altura de Capitán Rodríguez, cerca del kilómetro 438 en Rosario, provincia de Santa Fe.

rio parana busqueda policia

Qué se sabe hasta el momento sobre la muerte del policía

Ibarra el pasado domingo 22 paseaba en lancha junto a una mujer a la altura de San Lorenzo cuando, por motivos que aún se desconocen, chocó contra una barcaza. Ambos pasajeros cayeron al agua y desde entonces, seguían buscando al policía. La mujer fue hallada horas después flotando con un chaleco salvavidas.

El comisario a cargo del operativo, Horacio Blason, sostuvo en diálogo con el medio El Once, que la persona tuvo una muerte violenta, aunque no se podía confirmar la causa de muerte exacta.

Respecto a los objetos hallados junto al cuerpo, mencionó que la víctima solo vestía su ropa y descartó la presencia de un ancla u objeto pesado atado al cadáver.

rio parana busqueda

Las autoridades se comunicaron con Carina, la hermana de Gustavo, para coordinar el reconocimiento del cuerpo en la morgue. Pese a su avanzado estado de descomposición, la misma pudo identificar a su hermano gracias a algunas cicatrices y tatuajes que lo caracterizaban.

Previo al reconocimiento, Carina explicó a medios locales lo que ocurrió aquel día del accidente: "Hace poco la tenía (a la lancha). Es cabinada. Ella (por la única testigo) venía adentro de espaldas a lo que se veía. La sorprendió el impacto, pudo salir como pudo y cuando salió a superficie no lo vio a él".

policia muerto rio parana

El fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado al apostadero de la fuerza para coordinar las actuaciones con la PDI, antes de su derivación a la morgue judicial de Rosario para las pericias correspondientes.

La familiar del desaparecido había expresado días atrás su frustración por los bajos recursos que se emplearon en la búsqueda de su hermano. "Seguimos buscando. Nosotros con una lancha. Prefectura no puso buzos porque no se precisa en ese lugar y no tienen drones para buscarlo en la isla", habían afirmado.

Encontraron el cuerpo de una gendarme desaparecida en el río Paraná

El episodio se suma a otro hallazgo reciente en el mismo río, ya que el domingo pasado fue encontrada sin vida una gendarme de 32 años que había desaparecido mientras nadaba con un grupo de amigos en la zona de islas frente a Rosario.

El cuerpo fue encontrado varios kilómetros río abajo, cerca de la Estación Fluvial de Rosario, por civiles que alertaron a las fuerzas de seguridad. La Prefectura Naval Argentina lideró los operativos, con apoyo de organismos provinciales y municipales, recorriendo la zona entre isla La Invernada y el área urbana de la ciudad con patrullas y embarcaciones.