Planes sociales, la última palabra de Soiza y otros condenados: "No merecía este final, hice mucho por la provincia"

Varios de los condenados dijeron sus últimas palabras antes de conocer los pedidos de penas. El drama de exponer la familia a un escarnio público y quedar en la cárcel.

Ricardo Soiza , el director de planes sociales de la provincia, histórico militante del MPN y asesor de varios gobernadores, sostiene que el juicio por la estafa es político, y que todo el proceso sirvió para desgastarlo. " No merecía este final , hice mucho por la provincia", sostuvo en el juicio de cesura el ex asesor de los gobiernos de Felipe Sapag y de Jorge Sobisch. Un hombre que supo de manejos y secretos del poder, más allá de la asistencia social.

Soiza decidió romper el silencio (una vez más) y exponer ante el tribunal el impacto que la causa penal tuvo sobre su vida, su salud y su familia. Lo hizo con una declaración larga, cargada de emotividad y con referencias a sus hijos, su nieto y los años de servicio en la administración pública. Antes de conocer las penas pedidas por el Ministerio Público Fiscal, de 3 años y seis meses hasta la máxima de 6, varios de los condenados dieron una declaración.

"Esto nos afectó como familia, mi enfermedad, mi detención, me sentí pisoteado. No sé si me va a quedar tiempo para proyectos, para dedicarme a otra cosa, pero me dedicaré a la chacra" , dijo Soiza, quien sostuvo que aún no puede jubilarse y que tiene un emprendimiento de alfalfa.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (13) El abogado defensor Pablo Gutiérrez y sus dos defendidos, Tomás Siegenthaler y Julieta Oviedo. Claudio Espinoza

Su restorán El Faraón, ubicado en la calle Carlos H. Rodríguez, donde el Ministerio Público Fiscal sostuvo que se usó como un "oficina paralela", está casi en la lona. "Tuvo que cambiar de nombre y dejarlo a un socio", confesó y dijo: "la Fiscalía logró lo que quería, acabarlo".

Pablo Sanz: "No hay que confiar en ningún gobierno"

En tanto, el exdirector de Fiscalizaciones, Pablo Sanz, también hizo su descargo. “No hay que confiar en la gente ni en ningún gobierno”, dijo. Fue una de las declaraciones más largas, emotivas y tensas de la jornada final del juicio de censura por la estafa con planes sociales.

Sanz relató que el juicio lo afectó profundamente y que la repercusión pública lo dejó expuesto en su entorno afectivo. “La exposición que se hizo durante todo este proceso de juicio fue bastante traumática para mi persona. La exposición a mi familia, a mis padres, a las personas grandes que están sufriendo también con nosotros. Me siento mal, pero también sabemos que hay una luz de esperanza para poder salir adelante”, dijo.

Según contó, la repercusión mediática tuvo impacto directo en su vida privada. “A raíz de la exposición, a raíz de todo… se alejan (amigos y familiares). Se alejan, pasás a ser una mala persona. Todo lo que se habla mal, por los medios o de boca a boca, arrasa y se empiezan a cerrar puertas", soltó.

Dijo que quiso hacer terapia, pero no pudo sostenerla económicamente. “A mí me hubiera gustado poder hacer un poco de terapia en un tiempo, pero bueno, a raíz de lo económico se me dificultó bastante”, indicó.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (3) El fiscal del caso de los planes sociales, Juan Manuel Narváez Claudio Espinoza

Durante la declaración, Sanz explicó cómo se las ingenió para sostener a su familia. “Tenemos un emprendimiento de venta de comida, venta de ropa, venta de perfume. Todo lo que podamos para subsistir y no hacerle faltar nada a nuestros hijos”, expresó.

Incluso relató conflictos con la madre de sus hijos mayores que, según dijo, terminó demandando a sus padres jubilados, a quienes esa situación les generó un fuerte impacto económico y emocional.

Planes sociales: disculpas y el impacto en la vida familiar

Aseguró que su estadía en prisión lo marcó de por vida: “Verdaderamente, la pasé mal, muchos aprietes, perdés todo, la familia, los hijos”. En uno de los momentos más emotivos, Sanz se quebró al hablar del impacto sobre su relación con sus hijos: “En estos 28 meses es como que perdés todo, perdés la familia, perdés tus hijos", dijo, al tiempo que sostuvo: "Amo a mis hijos como a nadie en el mundo. Mis hijos más grandes, hoy ellos han tomado una decisión de alejarse. Sé que también por toda esta exposición”.

Sanz indicó que confía en poder recomponer los vínculos con su familia. “Sé que cuando yo recupere la libertad voy a poder recuperar el estar con ellos. Siempre he sido un padre creciente, siempre he sido un hombre”, explicó.

Señaló además cómo es su vínculo con su pareja, Isabel Montoya. “Isabel ha sido una condición muy importante para mí… Hemos visto a nuestros hijos sufrir esta exposición… pero sabemos que esto nos ha hecho un excelente aprendizaje, de que podemos estar más unidos que nunca”, cerró.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (9) Marcos Osuna y Pablo Sanz, dos de los tres condenados que cumplen prisión domiciliaria. Claudio Espinoza

En tanto que Marcos Osuna describió las consecuencias personales que tuvo el proceso penal, especialmente el allanamiento que sufrió en su casa y que, según dijo, marcó un antes y un después en su vida. También afirmó que siempre trabajó “de buena fe”, que atravesar el juicio fue “muy duro” y que sus hijos y su pareja fueron quienes más sufrieron.

"Cuesta decir todo lo que uno piensa. Yo creo que teníamos que hablar. Si hice cosas malas, o hice las cosas malas, yo me disculpo. En la cárcel no se aprende nada", concluyó.