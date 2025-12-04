Sueldo empleada doméstica: cuánto cuesta la hora de limpieza en diciembre 2025

En el último mes del año, recibirán la segunda cuota del aumento paritario, además de un bono extraordinario y el correspondiente aguinaldo.

Las más de 1,3 millones de empleadas domésticas del país recibirán con sus haberes de diciembre un aumento de 1,3% y un bono no remunerativo de hasta $14.000, además del aguinaldo . Se trata del segundo tramo del incremento anunciado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Esta suba incluye a todas las categorías.

Semanas atrás, en una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, se acordó un incremento de 2,7% en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

También se incorporó una suma extraordinaria no remunerativa de $14.000 por tres meses , incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora desde abril 2024 escala salarial 1200x678.png Las empleadas domésticas recibirán en diciembre la segunda y última cuota del último acuerdo paritario.

Sueldo empleada doméstica: hora de limpieza en diciembre 2025

Tras este nuevo acuerdo paritario, así quedan los valores de los salarios para las empleadas domésticas dependiendo si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:

Supervisor/a

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Caseros/as

$3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Personal para tareas generales (limpieza y mantenimiento)

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

A-empleadas-domestica.png Además del incremento mensual, todas las categorías recibirán en diciembre un bono extraordinario y el aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas y cuál es el monto estimado

El aguinaldo es un beneficio obligatorio para todos los trabajadores en relación de dependencia, incluyendo las empleadas de casas particulares debidamente registradas. La forma de calcularlo es igual a la de cualquier otro sector: se toma la mitad del salario más alto percibido en los últimos seis meses, sin incluir conceptos como bonos extraordinarios o adicionales no remunerativos.

Con el nuevo incremento por paritarias en diciembre, el salario de ese mes será el más elevado del semestre y el que finalmente se utilizará para pagar el SAC. Con este aumento, la categoría más común del sector, es decir personal para tareas generales con retiro, el sueldo llegará en el último mes del año a $384.713,01, por lo que recibirá $192.356 de aguinaldo.

En el caso de quienes no trabajaron todo el semestre, el pago se realiza de forma proporcional: se divide el mejor sueldo por seis y se multiplica por los meses trabajados. El plazo legal para abonarlo es hasta el 18 de diciembre, aunque muchos empleadores suelen adelantarlo y pagarlo junto al salario mensual. En caso de demoras, la normativa laboral contempla sanciones por mora e intereses.

empleadas domesticas generica El pago del aguinaldo es obligatorio para las empleadas domésticas debidamente registradas.

Cuánto cobrará de aguinaldo cada categoría

Teniendo en cuenta el salario bruto, sin descuentos ni adicionales de diciembre como el más alto del segundo semestre del año, el SAC será el siguiente en cada categoría:

Supervisor/a

Con retiro: $235.978,00

Sin retiro: $262.856,50

Tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $219.237,78

Sin retiro: $244.045,89

Casero/a

$213.910,80

Cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

con retiro: $213.910,80

Sin retiro: $238.377,84

Tareas generales (limpieza y mantenimiento)

Con retiro: $192.356,50

Sin retiro: $213.910,80

Los montos pueden variar según el plus de antigüedad del 1% anual o el adicional de 30% por zona desfavorable, aplicable en provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones.