Monotributo diciembre 2025: cómo son ahora las escalas y las cuotas

En este informe, te contamos cómo quedan las escalas y las cuotas del impuesto Monotributo en diciembre de 2025 .

Según lo especifica la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de los ingresos brutos anuales. La cuota mensual del Monotributo se calcula en función del ingreso que el monotributista perciba a lo largo de un año. En este informe, te contamos cómo quedan las escalas y las cuotas del impuesto Monotributo en diciembre de 2025 .

A mediados de 2024, el Congreso Nacional sancionó las leyes incluidas en el denominado paquete fiscal. En relación al impuesto Monotributo , entonces se estableció que tanto las escalas de facturación así como las cuotas mensuales a pagar se ajusten por inflación de manera semestral.

En diciembre de 2025 , las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales.

Categoría A:$8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles.

Categoría D: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles.

Categoría E: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles.

Categoría F: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles.

Categoría G: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles.

Categoría H: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles.

Categoría I: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles.

Categoría J: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles.

La cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles.

Asimismo, es oportuno señalar que la cuota del Monotributo incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación. En su sitio web oficial, la propia ARCA detalla el cuadro de categorías que estipula el monto máximo a facturar por mes y por año por los monotributistas.

Cuántos meses se puede deber el Monotributo 1200x678.png Las escalas de facturación así como las cuotas mensuales a pagar se ajustan por inflación de manera semestral.

Por otra parte, cabe señalar que si un monotributista no realiza la recategorización a tiempo, la ARCA podrá recategorizarlo de oficio e incluso este será pasible de sanciones. Así lo establece la Ley 24.977. Cabe subrayar que la recategorización es obligatoria y se realiza en forma semestral hasta el día 5 de los meses de agosto y febrero de cada año. Es oportuno recordar que la recategorización en el Monotributo es la evaluación que deben realizar los monotributistas dos veces al año para saber si continúan en la misma categoría -considerando sus ingresos anuales acumulados-, deben cambiarla, o bien excluirse del régimen.