Las obras sociales disponibles para los monotributistas 2025: la lista actualizada de Arca
En este informe, te ofrecemos el listado actualizado por la ARCA con el nombre de todas las obras sociales que están disponibles para los monotributistas.
En su portal oficial, la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) especifica que el pago del impuesto Monotributo contempla el pago de aportes a una obra social. Así, todo contribuyente que se encuentre inscripto como monotributista tiene acceso a una obra social. En esta nota, te ofrecemos el listado actualizado con el nombre de todas las obras sociales que están disponibles para los monotributistas.
La ARCA señala que el pago de aportes a una obra social está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo. Asimismo, indica que los monotributistas pueden acceder al listado de las obras sociales inscriptas. De la extensa nómina, podrán escoger la que más les convenga conforme domicilio o localidad, entre otros ítems salientes.
La ARCA actualizó el listado de las obras sociales a las que los monotributistas podrán acceder en 2025. La nómina es la siguiente:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
- Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS)
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos (OSDEM)
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) (OSVVRA)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)
- MET-Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN)
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)
A través de su sitio web, la ARCA consigna que, para acceder a la obra social escogida, los monotributistas deberán gestionar la afiliación ante la obra social elegida. Para ello precisarán:
- Original y fotocopia del último comprobante de pago del Monotributo.
- Original y fotocopia del DNI.
- Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de Monotributo ante otros organismos. También podés encontrarla en la opción “Constancias” dentro del portal de Monotributo.
- F. 152. Es la credencial de pago. Podés encontrarla en la opción “Constancias” en el portal de Monotributo.
