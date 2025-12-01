En este informe, te ofrecemos el listado actualizado por la ARCA con el nombre de todas las obras sociales que están disponibles para los monotributistas.







Las obras sociales disponibles para los monotributistas 2025: la lista actualizada de Arca

En su portal oficial, la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) especifica que el pago del impuesto Monotributo contempla el pago de aportes a una obra social. Así, todo contribuyente que se encuentre inscripto como monotributista tiene acceso a una obra social. En esta nota, te ofrecemos el listado actualizado con el nombre de todas las obras sociales que están disponibles para los monotributistas.

La ARCA señala que el pago de aportes a una obra social está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo. Asimismo, indica que los monotributistas pueden acceder al listado de las obras sociales inscriptas. De la extensa nómina, podrán escoger la que más les convenga conforme domicilio o localidad, entre otros ítems salientes.

ARCA Monotributo.jpg La ARCA señala que el pago de aportes a una obra social está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo. La ARCA actualizó el listado de las obras sociales a las que los monotributistas podrán acceder en 2025. La nómina es la siguiente: