El Gobierno amplió nuevamente el presupuesto por decreto: a qué áreas alcanza

La decisión -publicada este lunes - asigna más recursos a áreas concretas y relevantes. A qué se destinará.

Mediante el DNU, se introducen modificaciones en la asignación de recursos a lo largo de la Administración Pública Nacional.

El Gobierno Nacional decidió ampliar el Presupuesto 2025 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que entra en vigencia este lunes 1° de diciembre. El aumento ampliará las partidas de diversas áreas y se aclara que se realiza "dada la emergencia económica actual".

"Es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones", se detalla en el DNU 849/2025 , el primero en la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. En este sentido, la medida aumenta las partidas de educación , salud , seguridad , ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En esta misma línea, el Ejecutivo señala que " corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas".

En qué se destinará la ampliación del Presupuesto 2025

Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación "contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional".

El escrito detalla también que se utilizará el aumento para el incremento de los salarios del personal de las Fuerzas de Seguridad, además de la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal así como la del personal militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales.

En cuanto a Salud, la medida abarca a varios hospitales nacionales de alta complejidad, entre ellos el René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner, el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, y el del Bicentenario Esteban Echeverría.

garrahan aumento Con la nueva partida, el Garrahan se consolida como el principal beneficiado del refuerzo presupuestario anunciado por el Gobierno.

En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ampliación del Presupuesto estará destinada al pago de pensiones no contributivas, además del subsidio extraordinario que reciben esos mismos beneficiarios a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

La Prestación Alimentar también recibirá más fondos provenientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, al igual que Educación donde se comprarán computadoras y habrá aumentos en comedores escolares, jornada extendida en escuelas y en las Becas Progresar. En tanto, los docentes y no docentes universitarios verán sus salarios reforzados.

La Tarjeta Alimentar es el instrumento social de la Nación La Tarjeta Alimentar es el instrumento social de la Nación

Anses también aumentará su presupuesto en Programa 1000 Días, transferencias al PAMI (por retenciones a haberes previsionales) y Prestación Mensual de Oncopediatría, además de las prestaciones previsionales (actualizaciones por Ley de Movilidad), asignaciones familiares.

Por otro lado, el Gobierno de Javier Milei volvió a dar una señal desfavorable para la educación pública de cara a 2026 y, pese a haber recibido un fuerte respaldo en las urnas hace una semana, no se descarta que el año entrante sea menos conflictivo que el actual, especialmente con las provincias y las universidades nacionales.