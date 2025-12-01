Los juguetes salen hasta cuatro veces más baratos en Chile: el precio de los más buscados

Ya en la cuenta regresiva para Navidad, muchos comienzan a buscar los regalos para los más chicos. Argentina tiene los juguetes más caros de la región.

Los nuevos aranceles buscan ampliar la oferta de juguetes importados, con el objetivo de presionar a la baja los precios antes de la temporada navideña.

El Gobierno Nacional resolvió reducir los aranceles de importación para un conjunto amplio de juguetes , con el objetivo de sumar competencia externa y presionar a la baja los valores. La medida llega a semanas de las compras navideñas y procura corregir la brecha de precios que coloca a Argentina entre los países más costosos del continente en productos infantiles.

La resolución incluye triciclos , muñecos , patinetas , bloques de construcción y otros artículos que integran un grupo de 14 categorías. A partir de ahora, los aranceles quedan en 20% , el nivel que rige dentro del MERCOSUR. Hasta este cambio, los importadores pagaban 35% , un incremento que se mantuvo vigente durante trece años y que, según fuentes oficiales, no respondía a criterios técnicos.

La intención oficial es sencilla: permitir una mayor variedad de productos en el mercado local y, con eso, provocar una baja progresiva en los precios, que en los últimos años se ubicaron muy por encima de los valores regionales. Funcionarios que siguen de cerca el tema plantean que la corrección arancelaria solo busca “normalizar” el esquema y dejar atrás un recargo que distorsionó los precios finales para las familias.

Los mismos juguetes, más baratos en Chile y Brasil

La referencia internacional muestra una diferencia llamativa. En casi todas las categorías analizadas, los valores argentinos duplican o incluso triplican los de países vecinos como Chile y Brasil. Esta situación se volvió uno de los argumentos centrales para justificar la medida.

Juguetes importaciones Comparaciones regionales muestran que los juguetes en Argentina cuestan hasta el triple, un dato que motivó la decisión de reducir impuestos de importación.

Los juguetes más buscados y la comparación de precios con otros países:

• Muñeco transformable: un modelo muy difundido, asociado a una franquicia global, se vende por $60.000 en Argentina. El mismo producto cuesta $15.000 en México y $20.000 en Brasil y Chile. La brecha llega al 75% en el primer caso y al 67% en los otros.

• Bloques de construcción: un set que en Argentina ronda los $50.000 aparece en $25.000 en Chile y México, es decir, 50% menos.

• Muñecas: un producto estándar, que localmente se ubica cerca de $50.000, se consigue por $35.000 en Brasil, una diferencia del 30%.

• Patines infantiles: un modelo común cuesta $87.000 en el país, mientras que en otros mercados de la región figura en torno a $50.000, lo que implica un recorte cercano al 42%.

La comparación deja en evidencia que Argentina se convirtió en el territorio con los juguetes más caros de la región, un dato que enmarca la decisión oficial y la urgencia por corregir distorsiones antes de la temporada alta de consumo.

Qué busca el Gobierno con esta baja arancelaria

JUGUETES Algunas entidades bancarias lanzarán campañas con descuentos acumulables, reintegros y financiación sin recargos.

La apuesta es que, con los aranceles en 20%, ingresen más modelos y marcas, lo que podría dar paso a una oferta más amplia y competitiva. Desde el Ministerio de Economía sostienen que la reducción permitirá que los importadores replanteen costos y trasladen una parte de esa baja a los precios finales. El efecto esperado no sería inmediato, pero sí lo bastante rápido como para impactar en las ventas navideñas.

El Ejecutivo confía en que una mayor oferta internacional obligará a reacomodar los valores locales, que quedaron desfasados incluso para productos de calidad similar. La medida, además, busca evitar que las familias deban recurrir a compras en el exterior o a servicios de intermediarios para obtener juguetes a valores razonables.